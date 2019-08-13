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«Когда это происходит, рыба не клюёт»: по Которосли поползли масляные разводы

Что на это ответили в департаменте охраны окружающей среды

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Разводы появляются в Которосли не в первый раз 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле поползли масляные пятна по реке Которосли. Это заметили ярославцы, которые решили пройтись пешком по мосту, соединяющему площадь Богоявления и Московский проспект. 

— Что за нефтяные разливы на Которосли? Дожили, ну как так можно? Позор и стыдоба, — опубликовали фотографии друзья Вадим Матюненко и Фёдор Казин. 

Сегодня мы тоже дошли до реки и увидели пятна, которые за ночь никуда не исчезли. 

Так выглядели масляные пятна 12 августа

Так выглядели масляные пятна 12 августа

— Такое бывает, но очень редко, — говорят рыбаки на берегу. — Когда такое происходит, рыба не клюёт. 

— Мы уже работаем по этому вопросу после сообщения в соцсетях. Которосль — объект федерального надзора. Все материалы по нашей проверке будут направлены в Росприроднадзор, — ответили в департаменте охраны объектов окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

Подобные пятна появлялись на реке летом прошлого года. Тогда тоже возбуждали проверку, но чем она закончилась, так и осталось неизвестным.

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Которосльзагрязнение воды

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    13 авг 2019 в 15:08

    Масляные пятна на Которосли уже давно. 06 августа этого года огромное пятно было на воде и песке напротив Колеса обозрения. Сообщила в департамент охраны окружающей среды, отправила фотографии.

    Петрович
    13 авг 2019 в 12:22

    Да тут же все ясно-кто-то из рыбаков подъехал к реке на машине слишком близко - наверно метров 150 от реки. А водоохранная зона Которосли - 200 м . Вот тебе и результат -масляные пятна