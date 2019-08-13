«Когда это происходит, рыба не клюёт»: по Которосли поползли масляные разводы

Разводы появляются в Которосли не в первый раз
Фото: Александра Савельева
В Ярославле поползли масляные пятна по реке Которосли. Это заметили ярославцы, которые решили пройтись пешком по мосту, соединяющему площадь Богоявления и Московский проспект.
— Что за нефтяные разливы на Которосли? Дожили, ну как так можно? Позор и стыдоба, — опубликовали фотографии друзья Вадим Матюненко и Фёдор Казин.
Сегодня мы тоже дошли до реки и увидели пятна, которые за ночь никуда не исчезли.
— Такое бывает, но очень редко, — говорят рыбаки на берегу. — Когда такое происходит, рыба не клюёт.
— Мы уже работаем по этому вопросу после сообщения в соцсетях. Которосль — объект федерального надзора. Все материалы по нашей проверке будут направлены в Росприроднадзор, — ответили в департаменте охраны объектов окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Подобные пятна появлялись на реке летом прошлого года. Тогда тоже возбуждали проверку, но чем она закончилась, так и осталось неизвестным.