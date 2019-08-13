«Когда это происходит, рыба не клюёт»: по Которосли поползли масляные разводы

В Ярославле поползли масляные пятна по реке Которосли. Это заметили ярославцы, которые решили пройтись пешком по мосту, соединяющему площадь Богоявления и Московский проспект.

— Что за нефтяные разливы на Которосли? Дожили, ну как так можно? Позор и стыдоба, — опубликовали фотографии друзья Вадим Матюненко и Фёдор Казин.

Сегодня мы тоже дошли до реки и увидели пятна, которые за ночь никуда не исчезли.

