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Ярославль попал в рейтинг Ильи Варламова: как блогер оценил город

Варламов составил список мест, где хотел бы жить, а от каких держался бы подальше

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Варламов в Ярославле устраивал большую прогулку

Фото: Александра Савельева

Известный блогер Илья Варламов составил рейтинг российских городов. Предупредил сразу — рейтинг личный.

— Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять, — написал Варламов.

Ярославль попал в ту часть, где столичный блогер был бы не против пожить. Таких городов всего 40. На первых трёх строчках — Екатеринбург (город, не давший себя в обиду), Казань («лучшие общественные пространства») и Севастополь (невозможно не влюбиться).

Ярославль — на 21-й строке.

— Тоже огромный потенциал для развития, — так оценил город Илья Варламов. 

Потенциал он видел своими глазами — в Ярославле блогер устроил большую прогулку с мэром. Тогда Владимиру Слепцову (сейчас он мэр Солнечногорска) досталось от Варламова по полной — пришлось отвечать на неудобные вопросы.

Вам нравится жить в Ярославле?

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      КОММЕНТАРИИ (3)

      Гостья
      13 авг 2019 в 07:46

      А у меня есть список стран куда я хотела бы уехать и что? Надоели эти заезжие недоблогеры.