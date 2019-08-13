Ярославль попал в рейтинг Ильи Варламова: как блогер оценил город

Известный блогер Илья Варламов составил рейтинг российских городов. Предупредил сразу — рейтинг личный.

— Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять, — написал Варламов.

Ярославль попал в ту часть, где столичный блогер был бы не против пожить. Таких городов всего 40. На первых трёх строчках — Екатеринбург (город, не давший себя в обиду), Казань («лучшие общественные пространства») и Севастополь (невозможно не влюбиться).