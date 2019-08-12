Ярославскому комику дали 350 тысяч рублей, чтобы научить нас шутить

Ярославец Роман Касиян выиграл 350 тысяч рублей на молодёжном фестивале «Таврида» в Крыму. 12-я по счёту смена впервые была посвящена стендапу. Со всей страны туда съехались молодые комики. Роман в их числе. Он рассказал, как на выигранные деньги будет развивать стендап-движение в нашем городе.



— Это образовательный проект, который уже поддержали правительство Ярославской области и Дворец молодёжи. С октября по май на базе ярославских вузов будут проходить мастер-классы по импровизации и стендапу для студентов и работающей молодёжи. Всего 15 занятий. А в июле мы хотим организовать большой стендап-фестиваль в Ярославле. В нём будут участвовать те, кто был на мастер-классах, и комики из других регионов, — рассказал Роман Касиян. — Мы хотим хотя бы дать азы, объяснить, как шутить и побороть боязнь выйти к микрофону. Стендап — это не КВН. Для него нужен лишь микрофон и куча проблем. И чем больше глупых жизненных ситуаций, тем больше материала для шуток. А чтобы играть в КВН, нужны большие деньги.