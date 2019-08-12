12 августа понедельник
СЕЙЧАС +9°С
usd 65.43
eur 73.12

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 65.43
eur 73.12

Все новости

Все новости
Город

Ярославскому комику дали 350 тысяч рублей, чтобы научить нас шутить

Как Роман Касиян будет развивать стендап-движение в Ярославле

Поделиться

1 548
Обсудить

Роман — ведущий и основатель стендап-проекта Big Russian Stand Up в Ярославле

Фото: Роман Касиян / Vk.com

Ярославец Роман Касиян выиграл 350 тысяч рублей на молодёжном фестивале «Таврида» в Крыму. 12-я по счёту смена впервые была посвящена стендапу. Со всей страны туда съехались молодые комики. Роман в их числе. Он рассказал, как на выигранные деньги будет развивать стендап-движение в нашем городе.

— Это образовательный проект, который уже поддержали правительство Ярославской области и Дворец молодёжи. С октября по май на базе ярославских вузов будут проходить мастер-классы по импровизации и стендапу для студентов и работающей молодёжи. Всего 15 занятий. А в июле мы хотим организовать большой стендап-фестиваль в Ярославле. В нём будут участвовать те, кто был на мастер-классах, и комики из других регионов, — рассказал Роман Касиян. — Мы хотим хотя бы дать азы, объяснить, как шутить и побороть боязнь выйти к микрофону. Стендап — это не КВН. Для него нужен лишь микрофон и куча проблем. И чем больше глупых жизненных ситуаций, тем больше материала для шуток. А чтобы играть в КВН, нужны большие деньги.

Этих денег должно по минимуму хватить

Этих денег должно по минимуму хватить

Уже пять лет Роман развивает в Ярославле стендап-проект Big Russian Stand Up. Он считает, что новый проект станет толчком для развития стендап-движения в нашем городе. 

На форум «Таврида» приехали такие популярные комики, как Евгений Петросян, Андрей Бебуришвили, Виктор Комаров из программы Stand Up на канале «ТНТ», а также участники «Студии СОЮЗ» и другие. Был даже американский режиссёр, комик и сценарист Джонатан Лондон. В течение шести дней они общались с участниками форума, делились опытом.

Недавно ещё один участник «Тавриды» из Ярославской области получил грант. Александру Соломатину дали 500 тысяч рублей за изобретение сцены на колесах. Читайте, в чём суть проекта.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

грантТаврида

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!