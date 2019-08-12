«Масштабы ужасают»: экоактивисты насчитали десятки мусоровозов, мчащихся на Скоково

В Ярославле экоактивисты, устроившие посменное дежурство около полигона Скоково, поделились тревожными наблюдениями — они насчитали десятки мусоровозов, курсирующих на свалку.

— Масштабы ужасают. 8 августа с 8 до 21 часов на полигон Скоково проехало не менее 42 авто, везущих твердые коммунальные отходы в не менее 54 30-кубовых кузовах/прицепах. Это более 1600 кубометров отходов Ярославля и района после (!) сортировки. Также на полигон заехало не менее 45 авто/рейсов, везущих крупногабаритные отходы, и не менее 11 машин с грунтом (видимо, для пересыпки отходов). Машин с московскими отходами замечено не было. По поводу авто с номером В845КО76, замеченного на границе Ярославской и Владимирской областей, ведется дополнительное расследование, — написали активисты. И переписали все номера машин.



После скандала с вывозом московских отходов в Ярославль люди тревожатся — не возобновились ли поставки? Редакция 76.RU запросила комментарий в департаменте охраны окружающей среды. — По данным АО «Скоково», такой объем для полигона — ниже среднего, с учётом того, что сейчас идёт активная ликвидация свалок в регионе, он может быть ещё выше. Нужно понимать, что на полигон везут не только бытовые отходы, но и строительные, промышленные отходы, — ответил начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.

Мусорный скандал в Ярославской области разразился в апреле прошлого года после того, как губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выложил на своих страницах в соцсетях пост: ярославский полигон Скоково готов принять отходы из Москвы. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня.

