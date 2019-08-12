В мэрии рассказали, что делать, если бесят брошенные автомобили во дворах

На днях в мэрии рассказали, как избавиться от старых тачек во дворах. Достаточно пожаловаться в администрацию района. Чиновники в течение 5 дней обязаны выяснить, действительно ли автомобиль брошен, и направить запрос в ГИБДД. Когда в полиции вычислят собственника, его попросят добровольно убрать машину. Срок — 10 дней.

Ржавые, брошенные во дворах автомобили мало кому нравятся. Стоят круглый год на одном и том же месте, мешают пешеходам, водителям и снегоуборочной технике. Зимой, кстати, ярославские депутаты предлагали штрафовать ярославцев , чьи машины мешают уборке дорог.

— При получении из ГИБДД информации о собственнике территориальная администрация в течение 3 дней направляет ему заказное письмо с требованием убрать автомобиль в течение 5 дней со дня получения требования, — написано в документе.



Если требование не будет выполнено, машину заберут на спецстоянку. А если собственника не найдут, администрация заберет автомобиль в течение 3 дней. На стоянке машина хранится два месяца. После суд признает транспорт бесхозным, и он переходит в муниципальную собственность.



Если собственник объявится до момента, когда его машина попадёт в муниципальную собственность, её вернут. При этом нужно будет предъявить документы на автомобиль и квитанцию об оплате транспортировки автомобиля на спецстоянку.



— Информация о расходах, понесенных в связи с перемещением ТС на территорию для временного хранения и его хранением, и реквизиты для перечисления денежных средств предоставляются территориальной администрацией собственнику транспортного средства в день обращения, — написано в документе.

