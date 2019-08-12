Всё сгнило и развалилось: список опасных детских площадок Ярославля

Небезопасными оказались даже несколько качелей на площади Юности
Фото: Александра Савельева
В Ярославле началось большое обследование детских площадок после ЧП, которое случилось в городке в Дзержинском районе, где получила травму 10-летняя девочка.
За неделю компания «Горзеленхозстрой», ответственная за обслуживание городских детских площадок, обследовала 177 мест. Публикуем список самых популярных площадок, которые оказались опасными.
Дзержинский район
Парк 30-летия Победы
Здесь до сих пор находятся четыре ржавые качели, установленные около 20 лет назад (или больше). Они ржавые и неработающие, и их должны были демонтировать.
— На текущую дату демонтаж не состоялся, — ответили в мэрии Ярославля.
Сквер на улице Елены Колесовой
Здесь опасно использовать канат, так как его крепления уже изношены. На гимнастическом комплексе имеется гниль у деревянных опор, сгнила верхняя часть, металлические детали стоят с острыми краями.
Кировский район
Сад Дружбы (рядом с улицей Первомайской у Волжской набережной)
Здесь не заглублено основание одной из качелей, на самой территории комплекса из земли торчит металлический штырь.
Парк 1000-летия
Сгнившие деревянные детали, карусель с отсутствующими элементами конструкции.
Сквер на площади Юности
Это новый современный комплекс, который появился здесь два года назад. Место очень популярно у детей, гостей города и даже взрослых. Но и здесь уже стало небезопасно: на одной из установок перетёрся канат, стёрто крепление, где-то отсутствуют необходимые крепления или они сломаны. На тарзанке не хватает держателя для рук.
Ленинский район
Сквер на улице Юности
Частично разрушено резиновое покрытие детского городка, каната здесь нет совсем, разрушена часть лестницы и качели не заглублены в землю, как того требуют правила безопасности.
Городок на улице Чкалова
Проверка обнаружила, что тут отсутствует спортивное кольцо и выступают болты крепления. Некоторые из них ржавые.
Красноперекопский район
Сквер «Рабочий сад»
Детская площадка находится здесь в печальном виде: карусель технически неисправна — просто лежит на земле. В машине на пружинке оторван руль, а у деревянной опоры городка выломана одна часть.
Бульвар на улице Стачек
Здесь сгнил борт у горки, нарушено резиновое покрытие городка.
Сквер на улице Курчатова
В городке отсутствует часть болтов крепления основания, ржавчина на элементах соединения.
— Это лишь малая часть. Всего обнаружили 198 замечаний на 177 площадках, — рассказали в мэрии о результатах проверки.
После этого отчёта мэр обрушился с обвинениями на бюджетную компанию «Горзеленхозстрой», заявив, что его обманывают, градоначальник потребовал устроить внутреннюю проверку на предприятии.