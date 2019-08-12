Всё сгнило и развалилось: список опасных детских площадок Ярославля

Здесь до сих пор находятся четыре ржавые качели, установленные около 20 лет назад (или больше). Они ржавые и неработающие, и их должны были демонтировать.

За неделю компания «Горзеленхозстрой», ответственная за обслуживание городских детских площадок, обследовала 177 мест. Публикуем список самых популярных площадок, которые оказались опасными.

В Ярославле началось большое обследование детских площадок после ЧП , которое случилось в городке в Дзержинском районе, где получила травму 10-летняя девочка.

— На текущую дату демонтаж не состоялся, — ответили в мэрии Ярославля.

Сквер на улице Елены Колесовой

Здесь опасно использовать канат, так как его крепления уже изношены. На гимнастическом комплексе имеется гниль у деревянных опор, сгнила верхняя часть, металлические детали стоят с острыми краями.

Кировский район

Сад Дружбы (рядом с улицей Первомайской у Волжской набережной)

Здесь не заглублено основание одной из качелей, на самой территории комплекса из земли торчит металлический штырь.

Парк 1000-летия

Сгнившие деревянные детали, карусель с отсутствующими элементами конструкции.

Сквер на площади Юности

Это новый современный комплекс, который появился здесь два года назад. Место очень популярно у детей, гостей города и даже взрослых. Но и здесь уже стало небезопасно: на одной из установок перетёрся канат, стёрто крепление, где-то отсутствуют необходимые крепления или они сломаны. На тарзанке не хватает держателя для рук.



Ленинский район

Сквер на улице Юности

Частично разрушено резиновое покрытие детского городка, каната здесь нет совсем, разрушена часть лестницы и качели не заглублены в землю, как того требуют правила безопасности.