В Рыбинске полгода управляющая компания незаконно списывала у пенсионерки долги за «коммуналку»

Несколько месяцев пенсионерке из Рыбинска приходила пенсия ниже положенной. Бабушка не понимала, в чём дело. Оказывается, управляющая компания списывала часть пенсии за долги по коммунальным услугам. Но кто-то не учёл, что бабушка расквиталась с долгами ещё в январе.



— Управляющая компания не передавала информацию о добровольном погашении задолженности в службу судебных приставов более 6 месяцев, что привело к необоснованному удержанию из пенсии заявительницы денежных средств, — разъяснили в рыбинской прокуратуре, куда обратилась с жалобой пенсионерка.

