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В Рыбинске полгода управляющая компания незаконно списывала у пенсионерки долги за «коммуналку»

Бабушка обратилась в прокуратуру

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Бабушку незаконно лишили нескольких тысяч рублей

Фото: Александра Савельева

Несколько месяцев пенсионерке из Рыбинска приходила пенсия ниже положенной. Бабушка не понимала, в чём дело. Оказывается, управляющая компания списывала часть пенсии за долги по коммунальным услугам. Но кто-то не учёл, что бабушка расквиталась с долгами ещё в январе.

— Управляющая компания не передавала информацию о добровольном погашении задолженности в службу судебных приставов более 6 месяцев, что привело к необоснованному удержанию из пенсии заявительницы денежных средств, — разъяснили в рыбинской прокуратуре, куда обратилась с жалобой пенсионерка.

Прокуроры потребовали от директора управляющей компании вернуть пенсионерке деньги — более семи тысяч рублей.

Жалобы на коммунальщиков — с ними ярославцы часто обращаются в прокуратуру. Что ещё не устраивает горожан и как прокуратура решает эти вопросы — читайте в нашем интервью.

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