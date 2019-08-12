Разоблачение шоу «На ножах», фестиваль на «Джао дача» и драка за Волгой: топ новостей за выходные

Эти выходные оказались богатыми на новости. Если вы пропустили, мы сделали для вас короткую выжимку из того, что на нашем сайте читали большей всего в эти дни.





1. Разоблачение шоу «На ножах»



Проект Константина Ивлева в Ростове Великом встретил яростное сопротивление. Легендарному шефу не удалось убедить владельцев заведения переделать ресторан в рюмочную. Хозяйка заведения очень резко высказалась в адрес шоу и заявила, что всё это — постановка.



Вся история.