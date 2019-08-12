Разоблачение шоу «На ножах», фестиваль на «Джао дача» и драка за Волгой: топ новостей за выходные

Выходные получились богатыми на новости
Фото: Константин Ивлев / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.com, Александра Савельева
Эти выходные оказались богатыми на новости. Если вы пропустили, мы сделали для вас короткую выжимку из того, что на нашем сайте читали большей всего в эти дни.
1. Разоблачение шоу «На ножах»
Проект Константина Ивлева в Ростове Великом встретил яростное сопротивление. Легендарному шефу не удалось убедить владельцев заведения переделать ресторан в рюмочную. Хозяйка заведения очень резко высказалась в адрес шоу и заявила, что всё это — постановка.
2. Фестиваль «Летчик. Лето. Дача — 2019»
В этом году в Ярославской области впервые прошел фестиваль «Летчик. Лето. Дача — 2019». Выступили знаменитые российские исполнители и рок-группы — «Сплин», «Кирпичи», Дельфин, Пелагея, Noize MC и другие. Три дня музыки, тусовки и грязи под ногами, которая истинных фанатов не смутила.
3. Курбан-байрам
В воскресенье мусульмане отмечали большой праздник — Курбан-байрам. В Ярославле все происходило около мечети на улице Победы. Ради этого даже перекрыли движение. Наша Саша Савельева пришла к мечети ранним утром и сделала большой фоторепортаж.
4. Драка за Волгой
В субботу за Волгой устроили разборки. В побоище серьезно пострадал мужчина. Его избитого обнаружили на улице прохожие.
5. Авария в Рыбинске
В страшную аварию попала семья на пересечении Переборского тракта и улицы Партизанской в Рыбинске. Автомобиль «УАЗ-Патриот» на скорости выбросило на обочину. Люди остались живы, но пострадали.
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