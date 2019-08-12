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Разоблачение шоу «На ножах», фестиваль на «Джао дача» и драка за Волгой: топ новостей за выходные

Всё самое интересное в Ярославле, о чём писали в уик-энд

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Выходные получились богатыми на новости

Фото: Константин Ивлев / Vk.com, Жесть Ярославль / Vk.com, Александра Савельева

Эти выходные оказались богатыми на новости. Если вы пропустили, мы сделали для вас короткую выжимку из того, что на нашем сайте читали большей всего в эти дни.


1. Разоблачение шоу «На ножах»

Проект Константина Ивлева в Ростове Великом встретил яростное сопротивление. Легендарному шефу не удалось убедить владельцев заведения переделать ресторан в рюмочную. Хозяйка заведения очень резко высказалась в адрес шоу и заявила, что всё это — постановка.

Вся история.

От проекта Ивлева хозяйка ресторана отказалась

От проекта Ивлева хозяйка ресторана отказалась

2. Фестиваль «Летчик. Лето. Дача — 2019»

В этом году в Ярославской области впервые прошел фестиваль «Летчик. Лето. Дача — 2019». Выступили знаменитые российские исполнители и рок-группы — «Сплин», «Кирпичи», Дельфин, Пелагея, Noize MC и другие. Три дня музыки, тусовки и грязи под ногами, которая истинных фанатов не смутила. 

Фоторепортаж с фестиваля.

Найк Борзов стал одним из хедлайнеров фестиваля

Найк Борзов стал одним из хедлайнеров фестиваля

3. Курбан-байрам

В воскресенье мусульмане отмечали большой праздник — Курбан-байрам. В Ярославле все происходило около мечети на улице Победы. Ради этого даже перекрыли движение. Наша Саша Савельева пришла к мечети ранним утром и сделала большой фоторепортаж.

Мусульмане у мечети

Мусульмане у мечети

4. Драка за Волгой

В субботу за Волгой устроили разборки. В побоище серьезно пострадал мужчина. Его избитого обнаружили на улице прохожие. 

Подробности истории.

Избитого обнаружили прохожие

Избитого обнаружили прохожие

5. Авария в Рыбинске

В страшную аварию попала семья на пересечении Переборского тракта и улицы Партизанской в Рыбинске. Автомобиль «УАЗ-Патриот» на скорости выбросило на обочину. Люди остались живы, но пострадали.

Подробности и фото с места ДТП.

Машина перевернулась на крышу

Машина перевернулась на крышу

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КОММЕНТАРИИ (1)

bkmz
12 авг 2019 в 10:41

В субботу проезжал мимо брагинского космоса в районе 15:30 . на пешеходном пешеходе лежал мужчина без сознания в луже крови( возможно жмур.) а у велодрома машина постовых кого то опрашивала .. Почему же у вас об этой новости не пишут