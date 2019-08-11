«Если сегодня тепло»: определяем по приметам, каким будет сентябрь

В этот день православной церковью почитается память страстотерпца Каллиника Киликийского
Фото: Александра Савельева
Сегодня по календарю христианский праздник — Калинов день. Именно с этого дня по утрам становилось достаточно холодно, что плохо сказывалось на урожае. Но согласно приметам и поверьям, если сегодня день выдался теплым, то в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода. Если утром вы заметили туман, то сбор мёда будет плохим. А если туман целый день, то будет хороший урожай зерновых культур.
Синоптики рассказали, каким будет 11 августа:
— Ожидается малооблачная погода, небольшой дождь,