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«Если сегодня тепло»: определяем по приметам, каким будет сентябрь

О чём предупреждает Калинов день

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В этот день православной церковью почитается память страстотерпца Каллиника Киликийского

Фото: Александра Савельева

Сегодня по календарю христианский праздник — Калинов день. Именно с этого дня по утрам становилось достаточно холодно, что плохо сказывалось на урожае. Но согласно приметам и поверьям, если сегодня день выдался теплым, то в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода. Если утром вы заметили туман, то сбор мёда будет плохим. А если туман целый день, то будет хороший урожай зерновых культур.

Синоптики рассказали, каким будет 11 августа:

— Ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +21... +23 °С, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения, — передают сотрудники «Центра Фобос».

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