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С мансардами, колоннами и лестницами: рассматриваем 5 дорогих квартир с нестандартной планировкой

Обзор элитной недвижимости в Ярославле

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Фото: Yaroslavl.n1.ru

Конечно, мы привыкли за многие десятилетия к хрущевкам и сталинкам с типовыми «двушками» и «трешками». Но строители резвятся — строят дома с нестандартными планировками. Стоят квартиры в таких домах немало. Но выглядят они интересно! В нашей сегодняшней подборке — пять дорогих квартир с нестандартной планировкой.

Свободы, 62/2.
10 350 000 рублей.

2-комнатная квартира в жилом комплексе «Династия». Квартира большая для привычной нам двушки — 94 квадратных метра. В квартире два санузла. Лоджия застеклена.

— Есть подземный паркинг, — говорит продавец.

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Республиканская, 75/2.
11 900 000 рублей.

120 квадратных метров с видом на ТЮЗ. В этой квартире сразу три балкона и три спальни. 

— Квартира с панорамным видом в историческом центре, — говорит продавец.

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Республиканская, 31/2.
18 990 000 рублей.

Эта квартира еще больше — 162 квадратных метра. Она двухуровневая, с лестницей. Прихожая — наверху. И справа или слева у вас не будет соседей по площадке. 

— В доме 11 квартир, по одной квартире на этаже, — уточняет продавец. 

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Волжская набережная, 39а.
10 000 000 рублей.

Исторический центр города и 65 квадратных метров. 

— Есть отдельная кладовка. Во дворе беседка и зеленая зона, плюс все достопримечательности в шаговой доступности, — говорит продавец.

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Малая Московская, 20.
13 120 000 рублей.

Здесь вообще всё масштабно — 4-этажная квартира площадью 365 квадратных метров. По сути, своя многоэтажка.

— Квартира под чистовую отделку. Гараж на 2 авто на первом этаже. Столовая-гостиная и спальни на втором и третьем этажах. Жилая мансарда, индивидуальное газовое отопление, — говорит продавец.

Связаться с продавцом.

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