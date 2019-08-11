С мансардами, колоннами и лестницами: рассматриваем 5 дорогих квартир с нестандартной планировкой

Фото: Yaroslavl.n1.ru
Конечно, мы привыкли за многие десятилетия к хрущевкам и сталинкам с типовыми «двушками» и «трешками». Но строители резвятся — строят дома с нестандартными планировками. Стоят квартиры в таких домах немало. Но выглядят они интересно! В нашей сегодняшней подборке — пять дорогих квартир с нестандартной планировкой.
Свободы, 62/2.
2-комнатная квартира в жилом комплексе «Династия». Квартира большая для привычной нам двушки — 94 квадратных метра. В квартире два санузла. Лоджия застеклена.
— Есть подземный паркинг, — говорит продавец.
Республиканская, 75/2.
120 квадратных метров с видом на ТЮЗ. В этой квартире сразу три балкона и три спальни.
— Квартира с панорамным видом в историческом центре, — говорит продавец.
Республиканская, 31/2.
Эта квартира еще больше — 162 квадратных метра. Она двухуровневая, с лестницей. Прихожая — наверху. И справа или слева у вас не будет соседей по площадке.
— В доме 11 квартир, по одной квартире на этаже, — уточняет продавец.
Волжская набережная, 39а.
Исторический центр города и 65 квадратных метров.
— Есть отдельная кладовка. Во дворе беседка и зеленая зона, плюс все достопримечательности в шаговой доступности, — говорит продавец.
Малая Московская, 20.
Здесь вообще всё масштабно — 4-этажная квартира площадью 365 квадратных метров. По сути, своя многоэтажка.
— Квартира под чистовую отделку. Гараж на 2 авто на первом этаже. Столовая-гостиная и спальни на втором и третьем этажах. Жилая мансарда, индивидуальное газовое отопление, — говорит продавец.