С мансардами, колоннами и лестницами: рассматриваем 5 дорогих квартир с нестандартной планировкой

Конечно, мы привыкли за многие десятилетия к хрущевкам и сталинкам с типовыми «двушками» и «трешками». Но строители резвятся — строят дома с нестандартными планировками. Стоят квартиры в таких домах немало. Но выглядят они интересно! В нашей сегодняшней подборке — пять дорогих квартир с нестандартной планировкой.

Свободы, 62/2.

10 350 000 рублей.

Фото: Yaroslavl.n1.ru

2-комнатная квартира в жилом комплексе «Династия». Квартира большая для привычной нам двушки — 94 квадратных метра. В квартире два санузла. Лоджия застеклена.



— Есть подземный паркинг, — говорит продавец.

Связаться с продавцом.

Республиканская, 75/2.

11 900 000 рублей.

Фото: Yaroslavl.n1.ru

120 квадратных метров с видом на ТЮЗ. В этой квартире сразу три балкона и три спальни.

— Квартира с панорамным видом в историческом центре, — говорит продавец.

Связаться с продавцом.

Республиканская, 31/2.

18 990 000 рублей.

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Эта квартира еще больше — 162 квадратных метра. Она двухуровневая, с лестницей. Прихожая — наверху. И справа или слева у вас не будет соседей по площадке.

— В доме 11 квартир, по одной квартире на этаже, — уточняет продавец.

Связаться с продавцом.

Волжская набережная, 39а.

10 000 000 рублей.

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Исторический центр города и 65 квадратных метров.

— Есть отдельная кладовка. Во дворе беседка и зеленая зона, плюс все достопримечательности в шаговой доступности, — говорит продавец.

Связаться с продавцом.

Малая Московская, 20.

13 120 000 рублей.

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Здесь вообще всё масштабно — 4-этажная квартира площадью 365 квадратных метров. По сути, своя многоэтажка.

