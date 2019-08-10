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Обещают велодорожки: на ремонт двух парков в Ярославле потратят 52 миллиона рублей

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Велодорожки обещают сделать в парке 30-летия Победы

Фото: Александра Савельева

На ремонт двух парков в Ярославле потратят 52 миллиона рублей.

Речь идёт о парках 30-летия Победы в Дзержинском районе и Юбилейного в Ленинском. Работы по благоустройству уже начались.

— Стоимость работ в парке Юбилейном — 22 миллиона рублей, в парке 30-летия Победы — более 30 миллионов. Срок завершения проектов — 1 октября, — сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

В парках заменят асфальт и плитку, отремонтируют фонари и ограждения. В планах установить новые лавочки и урны. В брагинском парке обещают сделать велодорожку, детскую и спортивную площадки.

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КОММЕНТАРИИ (1)

tina
10 авг 2019 в 22:40

Аж не верится, что парк начали приводить в порядок , собирались к 70летию Победы благоустроить, но хорошо хоть к 75летию что-то сделают. Огородили, снимают асфальт сейчас....