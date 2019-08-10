Обещают велодорожки: на ремонт двух парков в Ярославле потратят 52 миллиона рублей

На ремонт двух парков в Ярославле потратят 52 миллиона рублей.



Речь идёт о парках 30-летия Победы в Дзержинском районе и Юбилейного в Ленинском. Работы по благоустройству уже начались.



— Стоимость работ в парке Юбилейном — 22 миллиона рублей, в парке 30-летия Победы — более 30 миллионов. Срок завершения проектов — 1 октября, — сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.



В парках заменят асфальт и плитку, отремонтируют фонари и ограждения. В планах установить новые лавочки и урны. В брагинском парке обещают сделать велодорожку, детскую и спортивную площадки.

