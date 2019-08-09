Цена вас не порадует: в ярославских супермаркетах начнут продавать крымские креветки

Ярославцам анонсировали приятную новость: уже в следующем году в магазинах можно будет купить крымские креветки. Экологичные, жирненькие, отечественные.

Новая ферма по производству креветок работает в северной части Крымского полуострова и к сентябрю ждёт первый урожай. Мы дозвонились до компании, чтобы узнать, по какой цене они будут привозить креветок в Ярославскую область.

— Это для нас ещё опытный год. Сегодня для нас стало откровением, что в одном из прудов креветка выросла уже до 30 грамм, а должна быть 17–20. Это значит, что к сентябрю, на момент официального улова, у креветок будут другой размерный ряд и цена, исходя из размеров, — объяснила по телефону представитель компании «Эллас». — Наша продукция не может быть априори дешевле того, что сейчас продаётся в магазинах. Потому что все ввозимые сюда креветки максимального размера до 25 граммов. А мы планируем добить до 40. Завозят Чили, Бангладеш, которые кормят их химикатами и антибиотиками. Мы же кормим исключительно мотыльками, живым кормом. И продукцию предлагаем живой и охлаждённой, что для России тоже впервые.