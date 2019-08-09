У супругов из Ярославского района отобрали двухэтажный коттедж и огромный участок

Мужчина и женщина не смогли выплачивать кредит
Фото: УФССП по ЯО
У супругов из Ярославского района отобрали роскошный коттедж и земельный участок.
53-летний мужчина и 52-летняя женщина оформили кредит в банке на шесть миллионов рублей. Спустя некоторое время они не смогли выплачивать кредит. Тогда судебные приставы арестовали их двухэтажный дом, а также земельный участок площадью 1500 квадратных метров. Имущество выставили на торги.
— В связи с тем, что покупателей на недвижимость не нашлось, собственником дома стал банк, — уточнили в службе судебных приставов по Ярославской области.
Недавно стало известно о том, что у ярославца отобрали особняк, который в два раза дороже и шикарнее этого. Мужчина тоже оказался весь в долгах.