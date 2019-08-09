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У супругов из Ярославского района отобрали двухэтажный коттедж и огромный участок

Имущество забрал банк

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Мужчина и женщина не смогли выплачивать кредит

Фото: УФССП по ЯО

У супругов из Ярославского района отобрали роскошный коттедж и земельный участок.

53-летний мужчина и 52-летняя женщина оформили кредит в банке на шесть миллионов рублей. Спустя некоторое время они не смогли выплачивать кредит. Тогда судебные приставы арестовали их двухэтажный дом, а также земельный участок площадью 1500 квадратных метров. Имущество выставили на торги.

— В связи с тем, что покупателей на недвижимость не нашлось, собственником дома стал банк, — уточнили в службе судебных приставов по Ярославской области.

Недавно стало известно о том, что у ярославца отобрали особняк, который в два раза дороже и шикарнее этого. Мужчина тоже оказался весь в долгах.

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КОММЕНТАРИИ (2)

9 авг 2019 в 15:45

Зачем кредит брать? А вот прикольно, что теперь банки будут делать с движимостью и недвижимостью?