Ярославский депутат потребовал приставить к нему охрану из-за угрозы его жизни

— Эпопея с захватом домов в Переславле выходит на новый уровень. В ход пошли прямые угрозы депутатам, защищающим незаконный захват более 100 домов новой управляющей компанией УК «Переславль» под руководством Александра Амосова, — рассказывает о сути конфликта Сергей Хабибулин. — Сегодня после несостоявшегося в администрации заседания штаба по подготовке к зиме на выходе из администрации Амосов, стоящий у входа, произнес в мой адрес фразу: «Ходи теперь и оглядывайся». Данную фразу от бывшего военнослужащего, вернувшегося из горячих точек, я расценил как реальную угрозу жизни мне и членам моей семьи.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин обеспокоен за безопасность своей жизни. Сегодня он получил в свой адрес угрозу со стороны директора управляющей компании «Переславль», после чего сразу обратился в полицию. Хабибулин попросил приставить к нему охрану, так как опасается за свою жизнь.

Под эпопеей депутат подразумевает громкий скандал, из-за которого уже возбуждено уголовное дело: в Переславле 129 жилых домов в один день перевели из их управдомов в две новые управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Это могло бы быть вполне реальным явлением, если бы жители не заявили, что они не проводили общедомовые собрания и не собирали подписи за такие изменения. Получается, тысячи подписей переславцев были подделаны, а жилые дома без их ведома перекинуты другим управдомам.

Расследованием занимается полиция с июня 2019 года. На сегодняшний момент следствие УМВД по Ярославской области комментариев по делу не даёт.

А причём тут депутат? К Сергею Хабибулину пошли жители с просьбой вмешаться в происходящее. Депутат выходит вместе с переславцами на митинги и привлекает внимание к этой проблеме. А она огромных масштабов: жители Переславля-Залесского даже записали обращение Путину, рассказав об ужасе в коммунальной сфере. Например, люди боятся, что этой осенью случится срыв начала отопительного сезона.