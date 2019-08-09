Приносите ваш мусор: где в эти выходные можно сдать на переработку свои отходы

11 августа в Ярославле пройдёт акция «ЯрЭкомобиль», на которую можно принести на переработку свои отходы. Речь идёт о большом списке мусора, который готовы забрать у ярославцев:

макулатуру;

стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

жесть и алюминий;



ПЭТ-бутылки;

тетрапак и пюрпак;



пластик маркировки от 1 до 6 (упаковки из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, канистры принимаются отдельно от пакетов, контейнеров из-под продуктов и тортов);

батарейки.

Также можно приносить компьютеры (системные блоки, сервера), оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, ксероксы, расходные материалы (картриджи) копировальных аппаратов, картриджи лазерных и струйных принтеров, бытовые электроприборы (СВЧ-печи, телевизоры, холодильники и пр.), магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и тому подобные предметы.

