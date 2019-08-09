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Приносите ваш мусор: где в эти выходные можно сдать на переработку свои отходы

Публикуем широкий список того, что принимают в Ярославле

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Экомобиль принимает больше отходов, чем можно закинуть в оранжевый бак 

Фото: Артём Козлов / Facebook.com 

11 августа в Ярославле пройдёт акция «ЯрЭкомобиль», на которую можно принести на переработку свои отходы. Речь идёт о большом списке мусора, который готовы забрать у ярославцев:

  • макулатуру; 
  • стеклянные бутылки, банки, стеклобой; 
  • жесть и алюминий; 
  • ПЭТ-бутылки; 
  • тетрапак и пюрпак; 
  • пластик маркировки от 1 до 6 (упаковки из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, канистры принимаются отдельно от пакетов, контейнеров из-под продуктов и тортов); 
  • батарейки.

Также можно приносить компьютеры (системные блоки, сервера), оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, ксероксы, расходные материалы (картриджи) копировальных аппаратов, картриджи лазерных и струйных принтеров, бытовые электроприборы (СВЧ-печи, телевизоры, холодильники и пр.), магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и тому подобные предметы. 

— Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта — «Ярославская Бумага», «ГринЛект», компанией «МАКРАБ», компанией «ТехПромРесурс», «Бета-Ресурс», — рассказывает один из организаторов акции Артём Козлов. 

Акцию устроят в Дзержинском районе по адресу: проспект Дзержинского, 10. Отходы на переработку будут принимать с 12:00 до 14:00.

Также в Ярославле ради экологии хотят отказаться от использования пластиковой посуды на уличных праздниках. Но экоактивисты против этого.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 авг 2019 в 12:35

По 100 р. с человека берёт хартия, вот и пусть ездит по дворам и собирает мусор. А тут придумали везти куда-то, ла ещё деньги тратить на транспорт.

Гость
9 авг 2019 в 12:49

за бесплатно...хрен поеду!

Гость
9 авг 2019 в 12:03

Зачем эти передвижные приемные пункты, пусть желающие сами везут наполненные пакеты мусором прямо на полигон в Скоково !!