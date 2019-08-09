Приносите ваш мусор: где в эти выходные можно сдать на переработку свои отходы

Экомобиль принимает больше отходов, чем можно закинуть в оранжевый бак
Фото: Артём Козлов / Facebook.com
11 августа в Ярославле пройдёт акция «ЯрЭкомобиль», на которую можно принести на переработку свои отходы. Речь идёт о большом списке мусора, который готовы забрать у ярославцев:
- макулатуру;
- стеклянные бутылки, банки, стеклобой;
- жесть и алюминий;
- ПЭТ-бутылки;
- тетрапак и пюрпак;
- пластик маркировки от 1 до 6 (упаковки из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, канистры принимаются отдельно от пакетов, контейнеров из-под продуктов и тортов);
- батарейки.
Также можно приносить компьютеры (системные блоки, сервера), оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, ксероксы, расходные материалы (картриджи) копировальных аппаратов, картриджи лазерных и струйных принтеров, бытовые электроприборы (СВЧ-печи, телевизоры, холодильники и пр.), магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и тому подобные предметы.
— Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнерами проекта — «Ярославская Бумага», «ГринЛект», компанией «МАКРАБ», компанией «ТехПромРесурс», «Бета-Ресурс», — рассказывает один из организаторов акции Артём Козлов.
Акцию устроят в Дзержинском районе по адресу: проспект Дзержинского, 10. Отходы на переработку будут принимать с 12:00 до 14:00.
Также в Ярославле ради экологии хотят отказаться от использования пластиковой посуды на уличных праздниках. Но экоактивисты против этого.