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Роман Фомичёв

депутат Ярославской областной Думы
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Роман Фомичёв

депутат Ярославской областной Думы

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«Хорошая высотка в центре лучше микрорайона на окраине»: депутат-строитель — о застройке города

Его аргументы в пользу такого подхода в Ярославле

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Почему добротная высотка в центре лучше нового микрорайона на окраине 

Фото: Александра Савельева 

Депутат Ярославской областной думы, по совместительству владелец строительной компании Роман Фомичёв высказался в защиту застройки города. Он считает, что не всё то, что называется точечной застройкой, — плохо. Публикуем его колонку.

Города не должны «расползаться», городам нужны редевелопмент и реновация. Этого многие просто не понимают и сравнивают с «точечной» застройкой. Недобросовестные застройщики, девелоперы усугубляют порой градостроительную ситуацию: не изменяют жизнь людей к лучшему, не предоставляют на территориях современные и качественные изменения, а лишь «набивают карман», извращая и дискредитируя понятия реновация и редевелопмент. 

Под редевелопментом в классическом смысле я понимаю обновление, улучшение и комплексный пересмотр территории. На самом деле то, что происходит у нас в городе, не является этим. Замена одноэтажных бараков на здоровенные высотные дома — это не реновация. Жизнь этих районов не становится лучше и качественнее. И это мы говорим, в первую очередь, о территориях в застроенных частях города — центральных и околоцентральных, где очень много старых домов. Центр, Пятёрка, Перекоп — здесь существует очень много попыток проектирования этих пространств. Например, есть отличный проект по реновации Большой Мануфактуры (проект можно посмотреть здесь. — Прим. ред.).

Есть история про дома на проспекте Октября — здесь как раз те принципы, о которых я говорю. Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновлённый проект представят общественности. 

Фирма Романа Фомичёва занимается реновацией бараков на проспекте Октября. Текущая версия проекта отличается от этого фото, но её пока не показывают

Фирма Романа Фомичёва занимается реновацией бараков на проспекте Октября. Текущая версия проекта отличается от этого фото, но её пока не показывают

Я не архитектор, я переживаю эту мысль о реновации через себя как житель, как гражданин, как девелопер. Чем компактнее территория, тем лучше — это моё мнение. Потому что сети, инфраструктура, если они растягиваются на многие километры, — это огромная нагрузка по их содержанию. Очень грубо говоря, хорошая высотка в центре лучше нового микрорайона на окраине.

Да, у нас уникальная ситуация с зоной ЮНЕСКО. Но и здесь возможна реновация. Загляните в наши центральные дворы, посмотрите на существующие пустыри — это станет понятно. 

Вы назовёте пример скандала с кинотеатром на Депутатском переулке (на месте старого двухэтажного здания под проектом реновации решили построить четырёхэтажный кинотеатр. — Прим. ред.). Конечно, необходимо изменять это пространство, потому что там помойка. Но нужно нежно подходить, не пытаться из квадратных сантиметров выкроить себе квадратные метры коммерческих площадей. 

У нас есть здоровенные территории между Ленинским и Дзержинским районами, которые необходимо реновировать из производственных в жилые — это нужно однозначно. Есть опыт Москвы и Европы. Да даже у нас в Ярославле есть такой опыт — это жилой комплекс «Династия» на улице Свободы, где снесли заброшенное производство, представив шикарный проект. 

Существует масса территорий и в центре города, которые можно и нужно реновировать.

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    жилая застройка

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      КОММЕНТАРИИ (2)

      фантик
      13 авг 2019 в 15:17

      оставьте центр в покое. надоели со своей точечной застройкой. Москву вон превратили из прекрасного зелёного города непонятно во что. и с яром хотите также сделать? маржа то в центре выше раза в 2 будет ога?

      Гость
      13 авг 2019 в 15:13

      Точечная застройка это плохо. Строить нужно новые микрорайоны а не высотки среди старых домов.