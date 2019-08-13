«Хорошая высотка в центре лучше микрорайона на окраине»: депутат-строитель — о застройке города

Депутат Ярославской областной думы, по совместительству владелец строительной компании Роман Фомичёв высказался в защиту застройки города. Он считает, что не всё то, что называется точечной застройкой, — плохо. Публикуем его колонку.

Города не должны «расползаться», городам нужны редевелопмент и реновация. Этого многие просто не понимают и сравнивают с «точечной» застройкой. Недобросовестные застройщики, девелоперы усугубляют порой градостроительную ситуацию: не изменяют жизнь людей к лучшему, не предоставляют на территориях современные и качественные изменения, а лишь «набивают карман», извращая и дискредитируя понятия реновация и редевелопмент.

Под редевелопментом в классическом смысле я понимаю обновление, улучшение и комплексный пересмотр территории. На самом деле то, что происходит у нас в городе, не является этим. Замена одноэтажных бараков на здоровенные высотные дома — это не реновация. Жизнь этих районов не становится лучше и качественнее. И это мы говорим, в первую очередь, о территориях в застроенных частях города — центральных и околоцентральных, где очень много старых домов. Центр, Пятёрка, Перекоп — здесь существует очень много попыток проектирования этих пространств. Например, есть отличный проект по реновации Большой Мануфактуры (проект можно посмотреть здесь. — Прим. ред.). Есть история про дома на проспекте Октября — здесь как раз те принципы, о которых я говорю. Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновлённый проект представят общественности.

Фирма Романа Фомичёва занимается реновацией бараков на проспекте Октября. Текущая версия проекта отличается от этого фото, но её пока не показывают Фото: предоставлено компанией «ФОРА»

Я не архитектор, я переживаю эту мысль о реновации через себя как житель, как гражданин, как девелопер. Чем компактнее территория, тем лучше — это моё мнение. Потому что сети, инфраструктура, если они растягиваются на многие километры, — это огромная нагрузка по их содержанию. Очень грубо говоря, хорошая высотка в центре лучше нового микрорайона на окраине.

Да, у нас уникальная ситуация с зоной ЮНЕСКО. Но и здесь возможна реновация. Загляните в наши центральные дворы, посмотрите на существующие пустыри — это станет понятно. Вы назовёте пример скандала с кинотеатром на Депутатском переулке (на месте старого двухэтажного здания под проектом реновации решили построить четырёхэтажный кинотеатр. — Прим. ред.). Конечно, необходимо изменять это пространство, потому что там помойка. Но нужно нежно подходить, не пытаться из квадратных сантиметров выкроить себе квадратные метры коммерческих площадей. У нас есть здоровенные территории между Ленинским и Дзержинским районами, которые необходимо реновировать из производственных в жилые — это нужно однозначно. Есть опыт Москвы и Европы. Да даже у нас в Ярославле есть такой опыт — это жилой комплекс «Династия» на улице Свободы, где снесли заброшенное производство, представив шикарный проект.



Существует масса территорий и в центре города, которые можно и нужно реновировать.



Согласны с автором?