«Что это за сопли? Козявка у повара упала?»: шеф Ивлев создал новый ресторан в Ростове Великом

Ресторан расположен в старинном разрушающемся здании, по его стенам даже внутри заведения ползёт плесень. Концепции внутреннего интерьера нет — старые скатерти и мебель говорят об этом наглядно. Кухня местечкового ресторана тоже гуру ресторанного бизнеса не поразила. Чтобы распробовать её наверняка, Константин Ивлев заказал половину меню:

Ресторан в Ярославской области попал в шоу «На ножах» известного шеф-повара Константина Ивлева, страстью которого является русская кухня. Заведение «Покровские ворота» в Ростове Великом как раз заявляет себя как ресторан русской кухни. Однако приятно удивить ростовские повара звёздного гостя не смогли.

Из-за кусочка рыбы на ободке этой тарелки шеф-повар отказался от блюда

— Это рулетики? Это на отшибись сделано. Повар у вас там что, сапожник что ли? Ветчина самая дешёвая. Сыр дешёвый. Отвратительно, — заявил Ивлев, когда ему подали рулетики из ветчины.

Зато по вкусу столичного шеф-повара пришёлся фирменный салат заведения и разносолы. Оценка другим блюдам была крайне критичной.

— Что это за сопли? Что это такое? — указывал на тарелку со слабосолёной сёмгой Ивлев.

— Это от сёмги, — ответила повар (кусочек сёмги попал на край тарелки).

— А я-то откуда знаю, это от сёмги или козявка у повара упала?



Пробовать некоторые блюда из-за их внешнего вида Константин Ивлев не стал. И в целом оценил кухню заведения как совдеповскую, устаревшую.

Всем по рюмочке

Однако программа шеф-повара известна тем, что заведения не только получают критику, но и новый облик. За ночь ресторан «Покровские ворота» по задумке Константина Ивлева сменил название на «Рюмочную», где полностью переделали бар, купили новую мебель на кухню и в зал, сменили текстиль и даже слегка обновили фасад старого дома. По новой концепции в ресторане появилась дегустационная зона для фирменных наливок и арт-объект в зале — инсталляция с разноцветными парящими бутылками. Теперь в заведении и новое меню: