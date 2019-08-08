Пять лет санкций в России: каких продуктов не хватает в магазинах ярославцам

Больше всего ярославцам не хватает в магазинах сыра
Фото: Александра Савельева
На днях мы отметили пятилетие продовольственного эмбарго в России. Санкций, которые ввёл президент России Владимир Путин, запретив привозить в нашу страну товары из Европы. Как это отразилось на нашей повседневной жизни?
Опрос 76.RU показал, что больнее всего ярославцев ударило отсутствием сыра европейского качества в магазинах. Российские аналоги ситуацию не спасают.
— Отечественный сыр невозможно есть, а импортный уж больно дорогой, так что обходимся без него, — признаётся Любовь Робаковская. — Сейчас один сырный продукт вместо сыра.
— Да уж, кусочек с плесенью иногда приятнее, чем наша костромская замазка. Да и в него что-то мешают, — отвечает ей Наталия Невская.
— Я грущу без хорошего пармезана, — говорит Ольга Прохорова.
Другие обратили внимание на цены продуктов, которые все эти пять лет только росли вверх.
— Чувствую, что всё стало дороже, — написал Александр Шиянов.
— В буфете детской больницы № 3 за пять литров простой отечественной воды 130 рублей дерут! До хамона ли?! — возмущается Михаил Михалёв.
А кто-то остался даже доволен сложившейся ситуацией.
— Не ел таких продуктов ни до санкций, ни во время. Так что ничего не потерял! Зато политика импортозамещения и ответных санкций дала возможность отечественному производителю заполнить высвободившуюся долю на внутреннем рынке, — написал Сергей Канатьев.
Рассказываем, какие продукты научились делать в России за время действия санкций: от хамона до устриц.