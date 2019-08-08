Пять лет санкций в России: каких продуктов не хватает в магазинах ярославцам

На днях мы отметили пятилетие продовольственного эмбарго в России. Санкций, которые ввёл президент России Владимир Путин, запретив привозить в нашу страну товары из Европы. Как это отразилось на нашей повседневной жизни?

Опрос 76.RU показал, что больнее всего ярославцев ударило отсутствием сыра европейского качества в магазинах. Российские аналоги ситуацию не спасают.

— Отечественный сыр невозможно есть, а импортный уж больно дорогой, так что обходимся без него, — признаётся Любовь Робаковская. — Сейчас один сырный продукт вместо сыра.