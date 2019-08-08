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Пять лет санкций в России: каких продуктов не хватает в магазинах ярославцам

Как ощутили на себе изменения люди за эти годы

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Больше всего ярославцам не хватает в магазинах сыра 

Фото: Александра Савельева 

На днях мы отметили пятилетие продовольственного эмбарго в России. Санкций, которые ввёл президент России Владимир Путин, запретив привозить в нашу страну товары из Европы. Как это отразилось на нашей повседневной жизни? 

Опрос 76.RU показал, что больнее всего ярославцев ударило отсутствием сыра европейского качества в магазинах. Российские аналоги ситуацию не спасают. 

— Отечественный сыр невозможно есть, а импортный уж больно дорогой, так что обходимся без него, — признаётся Любовь Робаковская. — Сейчас один сырный продукт вместо сыра.

— Да уж, кусочек с плесенью иногда приятнее, чем наша костромская замазка. Да и в него что-то мешают, — отвечает ей Наталия Невская. 

— Я грущу без хорошего пармезана, — говорит Ольга Прохорова.

Другие обратили внимание на цены продуктов, которые все эти пять лет только росли вверх.

— Чувствую, что всё стало дороже, — написал Александр Шиянов. 

— В буфете детской больницы № 3 за пять литров простой отечественной воды 130 рублей дерут! До хамона ли?! — возмущается Михаил Михалёв.

А кто-то остался даже доволен сложившейся ситуацией. 

— Не ел таких продуктов ни до санкций, ни во время. Так что ничего не потерял! Зато политика импортозамещения и ответных санкций дала возможность отечественному производителю заполнить высвободившуюся долю на внутреннем рынке, — написал Сергей Канатьев. 

Рассказываем, какие продукты научились делать в России за время действия санкций: от хамона до устриц

А как ощутили на себе вы годы санкций? Расскажите на 76@rugion.ru или в соцсетях.

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ТЕГИ

санкции

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КОММЕНТАРИИ (4)

НеравноДушный
8 авг 2019 в 14:41

Мы все очень рады за наших производителей: у них и обороты растут, и прибыль. Но мы-то, остальные все - потребители, в хорошем смысле этого слова, платим за их продукцию деньги. А продукция эта низкого качества, мягко говоря. Ладно, что сыр за 10 лет подорожал в пять раз. Загадка, конечно, при 5 процентах инфляции в год. Так и на вкус он стал дрянным, вот что удивительно. Это сейчас, когда нашим производителям больше не мешает "проклятый Запад", и они могут показать всё, на что они способны. То ли способностей маловато, то ли отсутствие конкуренции никогда не способствовало росту качества... А ещё говорят, что власть не любит бизнес.

Гость
8 авг 2019 в 16:14

Именно после санкций 2014 года и в период импортозамещения цены на российский сыр поднялись вместе с долларом и евро с 260 р. до 450 р/кг. Но это же импотозамещение-все российское!! У производителей то что выросло (кроме алчности) что цена почти в 2 раза поднялась?? Они сено для коров за доллары покупали???? Просто опошлили все - размахивая триколором одни русские под шумок поимели других. Впрочем, это ежедневная схема в данной стране.

Гостья
8 авг 2019 в 16:13

Достало это импортозамещение.