Гроза и сильный ветер: Ярославль вновь накроет стихия

Синоптики предупреждают — в ближайшее время на Ярославскую область обрушатся гроза и сильный дождь с порывами ветра до 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится в нашем регионе и завтра.



— Ближайшей ночью — переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза, температура +15... +17 градусов. Давление немного ниже нормы. 9 августа в течение суток на фоне пониженного давления ожидаются пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза, — рассказали специалисты центра «Фобос».

По данным ярославского Гидрометцентра, в пятницу при грозе порывы ветра будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. В выходные погода улучшится. Синоптики передают, что будут кратковременные дожди. Температура +17... +22 градусов.

