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Гроза и сильный ветер: Ярославль вновь накроет стихия

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды и когда вернётся тепло

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Погода испортится через несколько часов 

Фото: Александра Савельева

Синоптики предупреждают — в ближайшее время на Ярославскую область обрушатся гроза и сильный дождь с порывами ветра до 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится в нашем регионе и завтра.

— Ближайшей ночью — переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза, температура +15... +17 градусов. Давление немного ниже нормы. 9 августа в течение суток на фоне пониженного давления ожидаются пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза, — рассказали специалисты центра «Фобос».

По данным ярославского Гидрометцентра, в пятницу при грозе порывы ветра будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. В выходные погода улучшится. Синоптики передают, что будут кратковременные дожди. Температура +17... +22 градусов.

Ранее синоптики рассказывали об аномалиях в августе. Что ещё нас ждёт.

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
8 авг 2019 в 10:59

бедный город...
всё, он, чем-то накрываться...
то - ураганом...
то - медным тазом...
то - хм... органами...

Гость
8 авг 2019 в 11:36

- А нам не страшен не "Вал девятый", не холод вечной мерзлоты ! Ведь мы ребята - 76 ( региона)..широты !!

Гость
8 авг 2019 в 10:10

Хххха мимо Ярика пролетает!!! Это все потому что мчс мне смску не прислал. Нет смс нет и урагана!