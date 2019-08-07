Ярославец порвал одежду на покупателе в продуктовом. Но судить его будут за другое

Мужчина вёл себя крайне неадекватно, зайдя в магазин
Фото: Александра Савельева
Житель Дзержинского района Ярославля устроил разборки в продуктовом супермаркете. 45-летний мужчина кидался на покупателей и нецензурно унижал всех, кто был в тот вечер в магазине в жилом доме на улице Панина. Закончилось это тем, что он порвал одежду на одном из покупателей, а в магазин вызвали полицию.
Но и в адрес патрульных мужчина разразился нецензурными репликами. За них он теперь ответит в суде.
— Мужчина был пьян, вёл себя агрессивно, распивал спиртное. Сотрудники полиции пытались его задержать, но он игнорировал все требования и грубой нецензурной бранью высказывал в адрес полиции оскорбительные слова и выражения, унижая их честь и достоинство, — рассказали о ситуации в прокуратуре Ярославля.
В отношении жителя Брагино возбудили уголовное дело об оскорблении представителей власти. По этой статье ему грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные или обязательные работы.
На днях мы опубликовали историю о преследовании, в котором полиция оказалась бессильна. Разбираемся почему.