Ярославец порвал одежду на покупателе в продуктовом. Но судить его будут за другое

Житель Дзержинского района Ярославля устроил разборки в продуктовом супермаркете. 45-летний мужчина кидался на покупателей и нецензурно унижал всех, кто был в тот вечер в магазине в жилом доме на улице Панина. Закончилось это тем, что он порвал одежду на одном из покупателей, а в магазин вызвали полицию.

Но и в адрес патрульных мужчина разразился нецензурными репликами. За них он теперь ответит в суде.

— Мужчина был пьян, вёл себя агрессивно, распивал спиртное. Сотрудники полиции пытались его задержать, но он игнорировал все требования и грубой нецензурной бранью высказывал в адрес полиции оскорбительные слова и выражения, унижая их честь и достоинство, — рассказали о ситуации в прокуратуре Ярославля.

