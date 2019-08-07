Продали на торгах: ярославна не впускала в пятикомнатную квартиру в центре города нового хозяина

Пару лет назад ярославна взяла в кредит в банке около шести миллионов рублей. В залог оставила свою роскошную пятикомнатную квартиру на улице Лисицына. Вернуть кредит женщина не смогла. Тогда банк выставил квартиру на торги, где её и купили больше года назад. Но новый хозяин туда въехать не смог. Женщина категорически отказывалась освобождать квартиру, а уж тем более впускать туда нового владельца.

— Стоит отметить, что незаконные жильцы, проживая в чужой квартире, не оплачивали даже коммунальные услуги. Задолженность за «коммуналку» превысила 100 тысяч рублей. Переговоры нового хозяина с бывшей владелицей никаких результатов не приносили. Чтобы освободить жилье от чужих вещей и наконец поселиться в своей собственной квартире, мужчине пришлось обратиться в суд. Но даже решение суда о необходимости освободить чужую жилплощадь не подействовало, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Новый хозяин смог попасть в квартиру только в присутствии судебных приставов. Сегодня женщина собрала свои вещи и уехала. И, кстати, ей было куда. Как нам стало известно, у женщины есть ещё одна жилплощадь.

К несчастью, новому владельцу в придачу к квартире достались и долги старой хозяйки. Мужчина пообещал, что обратится в суд.