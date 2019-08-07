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«Это деградация»: градозащитницу возмутил ларек с фастфудом на площади Юности в Ярославле

Почему киоск не вписывается в городское пространство, по мнению архитектора

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Раз — и в центре площади появился такой киоск

Фото: Мила Гостева / Facebook.com

Посреди площади Юности в Ярославле появился новый киоск. Большой, деревянный, судя по вывеске, обещающий бургеры. Жители города уже изумились — как странно он встал в центре площади. И если в соцсетях пока только недоумение, градозащитники уже возмущены. На появление такого киоска отреагировала градозащитница Ольга Мазанова.

— Это называется деградация городской среды. Стоит ли удивляться, что на площади Юности такие киоски появляются, если их наставили в Демидовском сквере — объекте культурного наследия и территории памятника природы. Площадь Юности у ТЮЗа с архитектурной точки зрения вообще не организована. Установить плоскостной фонтан и детские городки — это не значит организовать пространство. Оно «разваливается». Теперь вот такие киоски будут решением проблемы? Сами по себе они нормальные. Цвет тяжеловат — для нашего города. В историческом центре, я считаю, нельзя типовые киоски ставить. На этой площади - уж точно.

Мазанова полагает, что организовать это широкое пространство можно, частично закрыв его от дороги.

О странном виде площади говорил и известный урбанист Аркадий Гершман, прогулявшийся по Ярославлю.

— Хорошо, там сделали детскую площадку не вырвиглазных цветов, фонтан. Но знаете, если вы посмотрите на это место, то увидите, что взрослые сидят далеко от детской площадки — у театра, потому что там тенёк. Дерево — неотъемлемая часть общественного пространства. Почему его там не предусмотрели? Место уже нельзя считать успешным, — считает Гершман.

Как вам такой киоск?

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Аноним
    7 авг 2019 в 14:41

    А передвижные рынки с белорусскими товарами по среди тротуара у ресторана Углич или на площади Труда не нарушают городскую идентичность? Может их тоже стоит убрать?

    Евгений
    7 авг 2019 в 14:28

    Один из немногих случаев, когда я полностью согласен с градозащитниками.

    7 авг 2019 в 13:55

    появился новый кисок.