«Это деградация»: градозащитницу возмутил ларек с фастфудом на площади Юности в Ярославле

Посреди площади Юности в Ярославле появился новый киоск. Большой, деревянный, судя по вывеске, обещающий бургеры. Жители города уже изумились — как странно он встал в центре площади. И если в соцсетях пока только недоумение, градозащитники уже возмущены. На появление такого киоска отреагировала градозащитница Ольга Мазанова.



— Это называется деградация городской среды. Стоит ли удивляться, что на площади Юности такие киоски появляются, если их наставили в Демидовском сквере — объекте культурного наследия и территории памятника природы. Площадь Юности у ТЮЗа с архитектурной точки зрения вообще не организована. Установить плоскостной фонтан и детские городки — это не значит организовать пространство. Оно «разваливается». Теперь вот такие киоски будут решением проблемы? Сами по себе они нормальные. Цвет тяжеловат — для нашего города. В историческом центре, я считаю, нельзя типовые киоски ставить. На этой площади - уж точно.

