Ярославцы создали аудиогид по Дядькову: где послушать

Ярославские активисты решили отойти от привычного туристического маршрута и создали аудиогид по району Дядьково.



— Мы приглашаем вас на прогулку по микрорайону с чудным самобытным названием Дядьково. Поселок Судостроительного завода, где каждое название улицы звучит как музыка: Судостроителей, Корабельная, Балтийская, Большая Техническая. Новый аудиогид — это воспоминания о детстве на районе в 90-е и нулевые, рассказ о жизни дворов и улиц, вечерних подъездов и веранд в детских садиках, — говорят авторы аудиогида из Молодежного совета Ярославля.



Гид можно послушать в бесплатном приложении izi.TRAVEL. Он начинается с Ильинской улицы, откуда со временем и появилось Дядьково. В маршрут также включены Судостроительный завод и парк Судостроителей, Дом культуры, старинные дома, школа № 23, подземный переход на проспекте Фрунзе и даже место, где взорвался дом.