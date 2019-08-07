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Ярославцы создали аудиогид по Дядькову: где послушать

По каким значимым местам микрорайона активисты провели экскурсию

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Всего четырнадцать записей, каждая не более шести минут

Фото: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com

Ярославские активисты решили отойти от привычного туристического маршрута и создали аудиогид по району Дядьково.

— Мы приглашаем вас на прогулку по микрорайону с чудным самобытным названием Дядьково. Поселок Судостроительного завода, где каждое название улицы звучит как музыка: Судостроителей, Корабельная, Балтийская, Большая Техническая. Новый аудиогид — это воспоминания о детстве на районе в 90-е и нулевые, рассказ о жизни дворов и улиц, вечерних подъездов и веранд в детских садиках, — говорят авторы аудиогида из Молодежного совета Ярославля.

Гид можно послушать в бесплатном приложении izi.TRAVEL. Он начинается с Ильинской улицы, откуда со временем и появилось Дядьково. В маршрут также включены Судостроительный завод и парк Судостроителей, Дом культуры, старинные дома, школа № 23, подземный переход на проспекте Фрунзе и даже место, где взорвался дом

Ранее активисты Молодёжного совета Ярославля уже создавали гид по центральным улицам и значимым местам города. Подробную информацию вы можете узнать в официальной группе организации.

Осенью местная компания разработала 3D-модель дореволюционного Ярославля.

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