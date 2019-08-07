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У ярославской организации отобрали здание стоимостью 21 миллион рублей

Помещение с торгов купил бизнесмен

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Организация должна была вернуть долг в 9,5 миллиона рублей

Фото: УФССП по ЯО

С ярославской организации, которая занимается дезинфекцией помещений, взыскали 9,5 миллиона рублей.

Руководитель организации взял часть суммы в долг у знакомых, а часть — из городского бюджета. В установленный срок деньги не отдал.

Судебные приставы забрали у должника принадлежащее ему здание в центре Ярославля площадью 834 квадратных метра.

— Имущество на торгах приобрёл местный предприниматель за 21 миллион рублей. Часть денег ушло на погашение долга, остальное отдали должнику, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

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