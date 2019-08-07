У ярославской организации отобрали здание стоимостью 21 миллион рублей

С ярославской организации, которая занимается дезинфекцией помещений, взыскали 9,5 миллиона рублей.

Руководитель организации взял часть суммы в долг у знакомых, а часть — из городского бюджета. В установленный срок деньги не отдал.

Судебные приставы забрали у должника принадлежащее ему здание в центре Ярославля площадью 834 квадратных метра.

— Имущество на торгах приобрёл местный предприниматель за 21 миллион рублей. Часть денег ушло на погашение долга, остальное отдали должнику, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.