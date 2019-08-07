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Максим Рябков

создатель проекта "Рыбинский урбанист"
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Максим Рябков

создатель проекта "Рыбинский урбанист"

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«На улицах парковка должна быть платной»: урбанисты — о справедливости в черте города

Колонка о том, как сделать городское пространство более удобным

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Парковку «елочкой» урбанисты считают вредной для городского пространства

Парковку «елочкой» урбанисты считают вредной для городского пространства

Фото: Александра Савельева

Ребята из паблика «Рыбинский урбанист», дотошно разбирающиеся в том, как устроено городское пространство, обратили внимание на проблему парковок. Да, для всех городов проблема вечная! Как на неё смотрят рыбинцы, в их сегодняшней колонке:

Парковка «ёлочкой» на городских улицах — это самое бестолковое использование городского пространства.

Один припаркованный автомобиль крадёт огромное пространство тротуара у сотен людей, идущих по улице, а также целую крайнюю правую полосу движения автомобилей.

Пешеходы почему-то должны обходить брошенные автомобили, ютиться на узком тротуаре и прижиматься к стенке, пропуская встречных пешеходов.

Водители не заезжают на крайнюю правую полосу из-за выпирающих габаритов брошенных автомобилей, а также из-за возможности того, что припаркованный автомобиль начнёт сдавать назад, без возможности оценить обстановку.

Страдают тысячи людей, ради того, чтобы пара человек без всякой оплаты бросили свои машины на городской земле.

На улицах города парковка должна быть только параллельной, только в карманах (которые создаются за счёт запаркованной полосы движения, а не тротуара) и платной, чтобы ограниченное число парковочных мест не было занято 24/7.

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