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«Это не о блатных»: ярославец нанёс портрет Михаила Круга на полмашины, и это изменило его жизнь

История одной из самых необычных машин в Ярославле и её владельца

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Поначалу была наклейка. А затем — полноценная аэрография

Поначалу была наклейка. А затем — полноценная аэрография

Фото: Сергей Рюмшин / Vk.com

Эту машину в городе знают многие. Такую трудно не заметить — большой белый «Ховер» с изображением портрета Михаила Круга на фоне куполов и российских пейзажей. Благодаря читателям 76.RU мы нашли владельца необычной машины и узнали её историю. На внедорожнике ездит 40-летний Сергей Рюмшин, который сам себя к фанатам барда не приписывает. Однако... 

Два раза переделывали лицо 

— По деньгам не буду говорить, нехорошо это. Дорогое удовольствие, в два раза дороже, чем обычная покраска. Несколько десятков тысяч рублей, так скажем, — рассказал нам Сергей. — Делал мастер-аэрограф в Ярославле. До этого у меня была наклейка на полмашины. Но потом решил полностью сделать аэрографию. Два раза лицо перерисовывали. Хотел ещё на вторую сторону выдержки из песен нанести, но с деньгами проблемы были.

Ну тут дело не в деньгах. Не то чтобы я фанат, но мне нравятся его песни, по душе они. 

Поначалу была наклейка. А затем — полноценная аэрография

Поначалу была наклейка. А затем — полноценная аэрография

Сам владелец машины каждый год ездит в Тверь, где заезжает на кладбище, на котором похоронен Михаил Круг, чтобы положить цветы к его могиле.

— Езжу на день рождения человека, а не на день похорон, как обычно ездят, — признался Сергей. — Бывает мимоходом заезжаю, если в Питер езжу. Дорога, конечно, не очень. Ну тут дело не в дорогах, а в уважении. В своё время один раз можно было сходить на его концерт, но я не попал. А друзья у меня были. Вживую я его не видел. 

Машина прославила владельца

Сергею даже звонили с программы «Битва экстрасенсов», хотели пригласить из-за его машины, но не срослось. 

— Мне сигналят, руками машут, особенно когда езжу в Москву. Машину замечают люди из других городов, — гордо рассказывает Сергей. — Она у меня необычная. Вложений в неё много. Внутри телевизор, крокодил даже есть у меня — чучело. 

У Сергея двое детей: 17-летняя дочь и 9-летний сын, они оба выросли на песнях Михаила Круга и творчестве артистов 70–90-х годов. 

— Многие и взрослые люди не понимают, о чём поёт. Это же не о блатных. Он поёт о том, что видит вокруг себя. Ничего наигранного, поёт о правде. О внутренности души, — сказал Сергей Рюмшин. 

Вы тоже любите автомобили? А может, у вас есть своя история, поделитесь с нами: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
6 авг 2019 в 18:17

Дети выросли под блатоту - есть чем гордиться. Этот как раз фанат. Причём в самом идиотическом проявлении.

Сед
6 авг 2019 в 18:15

А потом жалуемся, что дети в преступном поведении ничего плохого не видят, раз выросли на " зеленом прокуроре" и "владимирских централах"

ксп
6 авг 2019 в 19:30

ну да, помойный ховер только такой аэрографией и украшать..

зы. и да, подобные снобы верещащие что вопрос финансов некорректен и т.п. - вы сами хотели выделиться и выделились. в чем проблема раскрыть сколько денег данный понт стоил?)) сами себе противоречат в своих влажных мечтах