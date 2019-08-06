«Это не о блатных»: ярославец нанёс портрет Михаила Круга на полмашины, и это изменило его жизнь

— По деньгам не буду говорить, нехорошо это. Дорогое удовольствие, в два раза дороже, чем обычная покраска. Несколько десятков тысяч рублей, так скажем, — рассказал нам Сергей. — Делал мастер-аэрограф в Ярославле. До этого у меня была наклейка на полмашины. Но потом решил полностью сделать аэрографию. Два раза лицо перерисовывали. Хотел ещё на вторую сторону выдержки из песен нанести, но с деньгами проблемы были.

Эту машину в городе знают многие. Такую трудно не заметить — большой белый «Ховер» с изображением портрета Михаила Круга на фоне куполов и российских пейзажей. Благодаря читателям 76.RU мы нашли владельца необычной машины и узнали её историю. На внедорожнике ездит 40-летний Сергей Рюмшин, который сам себя к фанатам барда не приписывает. Однако...

Ну тут дело не в деньгах. Не то чтобы я фанат, но мне нравятся его песни, по душе они.

Сам владелец машины каждый год ездит в Тверь, где заезжает на кладбище, на котором похоронен Михаил Круг, чтобы положить цветы к его могиле.

— Езжу на день рождения человека, а не на день похорон, как обычно ездят, — признался Сергей. — Бывает мимоходом заезжаю, если в Питер езжу. Дорога, конечно, не очень. Ну тут дело не в дорогах, а в уважении. В своё время один раз можно было сходить на его концерт, но я не попал. А друзья у меня были. Вживую я его не видел.



Машина прославила владельца

Сергею даже звонили с программы «Битва экстрасенсов», хотели пригласить из-за его машины, но не срослось.

— Мне сигналят, руками машут, особенно когда езжу в Москву. Машину замечают люди из других городов, — гордо рассказывает Сергей. — Она у меня необычная. Вложений в неё много. Внутри телевизор, крокодил даже есть у меня — чучело.



У Сергея двое детей: 17-летняя дочь и 9-летний сын, они оба выросли на песнях Михаила Круга и творчестве артистов 70–90-х годов.