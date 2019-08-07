С ними город стал ярче: 14 необычных граффити на улицах Ярославля

Раз лето уже не хочет баловать нас яркими красками и уходит в серую хмурь, радовать себя будем сами! Тем более, есть чем. Ярославские художники украшают город все новыми и новыми граффити. На открытых площадках и в укромных уголках — в любой момент можно повстречать яркую, ироничную или вдохновляющую картину. Мы собрали самые интересные в одной подборке. Если что-то пропустили, напишите нам!