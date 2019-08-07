7 августа среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Город
Фоторепортаж

С ними город стал ярче: 14 необычных граффити на улицах Ярославля

Подборка для утреннего вдохновения

Поделиться

706
8 Обсудить

С этим космическим котиком на проспекте Фрунзе любят фотографироваться. Он и правда красавчик!

Фото: Александра Савельева

Раз лето уже не хочет баловать нас яркими красками и уходит в серую хмурь, радовать себя будем сами! Тем более, есть чем. Ярославские художники украшают город все новыми и новыми граффити. На открытых площадках и в укромных уголках — в любой момент можно повстречать яркую, ироничную или вдохновляющую картину. Мы собрали самые интересные в одной подборке. Если что-то пропустили, напишите нам!

Зона компота есть в подвале дома на Толбухина, теперь вы тоже об этом знаете

Зона компота есть в подвале дома на Толбухина, теперь вы тоже об этом знаете

Новенький стрит-арт от Никиты PST

Новенький стрит-арт от Никиты PST

А вот Сальвадора на Свободе надо бы уже обновлять, а то совсем облезет

А вот Сальвадора на Свободе надо бы уже обновлять, а то совсем облезет

Молодой Александр Сергеевич поселился во дворике на улице Пушкина

Молодой Александр Сергеевич поселился во дворике на улице Пушкина

А этот смурфик живёт на улице Нефтяников

А этот смурфик живёт на улице Нефтяников

На стенах частенько пишут о любви

На стенах частенько пишут о любви

Есть те, кто рисует на стенах маркером

Есть те, кто рисует на стенах маркером

Богомол притаился во дворе на Свободе

Богомол притаился во дворе на Свободе

А этот яркий единорог живет в подворотне на Комсомольской

А этот яркий единорог живет в подворотне на Комсомольской

Зона ЮНЕСКО бывает и такой. Двор на Революционной

Зона ЮНЕСКО бывает и такой. Двор на Революционной

Какой дом, такой и стрит-арт

Какой дом, такой и стрит-арт

Иногда одного ёмкого слова достаточно, чтобы попасть в фотоподборку граффити

Иногда одного ёмкого слова достаточно, чтобы попасть в фотоподборку граффити

Яркий двор на Республиканке

Яркий двор на Республиканке

ТЕКСТ

ТЕГИ

граффити

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
7 авг 2019 в 09:16

вроде на сером домике появляллося какоето графети? нет?

Ггг
7 авг 2019 в 09:05

Нужно ввести штрафы этим рисовальщикам в несколько сотен тысяч.

Гость
7 авг 2019 в 07:50

Вообще-то там не стрекоза!!!