С ними город стал ярче: 14 необычных граффити на улицах Ярославля

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С этим космическим котиком на проспекте Фрунзе любят фотографироваться. Он и правда красавчик!
Фото: Александра Савельева
Раз лето уже не хочет баловать нас яркими красками и уходит в серую хмурь, радовать себя будем сами! Тем более, есть чем. Ярославские художники украшают город все новыми и новыми граффити. На открытых площадках и в укромных уголках — в любой момент можно повстречать яркую, ироничную или вдохновляющую картину. Мы собрали самые интересные в одной подборке. Если что-то пропустили, напишите нам!