В Ярославской области владельца лесного участка оштрафовали на 50 тысяч рублей за столб

В Некоузском районе Ярославской области владелец одного из лесных участков нарвался на крупный штраф. Руководителя компании «Эталон», которая занимается лесозаготовкой, отругали за отсутствие деляночного столба. Он показывает границы участка, на котором велись работы. Также на территории были разбросаны останки деревьев, что тоже нарушает требования Лесного кодекса.



— По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении ООО «Эталон» дела об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и нарушение правил использования лесов, — сообщает прокуратура Ярославской области.

