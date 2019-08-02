«Согласовано с заинтересованными»: власти отреагировали на новый мусорный полигон в охранной зоне

Чиновники правительства Ярославской области отреагировали на возмущения жителей Переславля-Залесского, которые нашли в черте города новый мусорный полигон. Представители власти заверили, что устроят серьёзную проверку по этому поводу.

— Наши специалисты проанализировали опубликованный видеоматериал о большом скоплении мусора на одной из промышленных площадок Переславля-Залесского, — взял слово председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Предварительно установлено, что этот участок является территорией мусороперегрузочной площадки, включённой в территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая прошла общественные обсуждения и была согласована со всеми заинтересованными органами власти. Здесь должна прессоваться часть собранных в Переславле отходов и перевозиться на полигон в Ростовский район.