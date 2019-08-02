2 августа пятница
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.83
eur 70.47
  • 2 августа 2019

    Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Подробнее
    8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.83
eur 70.47

Все новости

Все новости
Город
Мусорный скандал

«Согласовано с заинтересованными»: власти отреагировали на новый мусорный полигон в охранной зоне

Чиновники департамента охраны окружающей среды Ярославской области озвучили свою позицию

Поделиться

1 006
2 Обсудить

Горы мусора жители Переславля нашли в черте города — в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро»

Фото: Наталья Власова / YouTube.com

Чиновники правительства Ярославской области отреагировали на возмущения жителей Переславля-Залесского, которые нашли в черте города новый мусорный полигон. Представители власти заверили, что устроят серьёзную проверку по этому поводу.

— Наши специалисты проанализировали опубликованный видеоматериал о большом скоплении мусора на одной из промышленных площадок Переславля-Залесского, — взял слово председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Предварительно установлено, что этот участок является территорией мусороперегрузочной площадки, включённой в территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая прошла общественные обсуждения и была согласована со всеми заинтересованными органами власти. Здесь должна прессоваться часть собранных в Переславле отходов и перевозиться на полигон в Ростовский район.

Видео: Наталья Власова / YouTube.com

Чиновники согласны, что устраивать из площадки для прессовки отходов мусорный полигон неправильно.

— Отходы здесь размещены на достаточно обширной территории, — добавил Сафронов. — Поэтому в целях контроля экологической ситуации в ближайшее время департамент совместно с управлением Росприроднадзора проведёт рейдовое обследование по выявлению и пресечению фактов размещения отходов на не подготовленных для соответствующих целей территориях.

Накануне активисты из Переславля-Залесского забили тревогу — в городской черте они нашли новый мусорный полигон. Горы мусора свалили в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро». Мимо этого места течёт река Ветлянка, которая впадает в Трубеж, несущий свои воды в Плещеево озеро, — оттуда весь Переславль пьет воду. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экологиямусорПереславль

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Путин наше всё.
2 авг 2019 в 16:21

Эти единоросы от своей жадности утопят Ярославскую землю в мусоре. Лишь бы урвать побольше денег на Московском мусоре. Ворам чиновникам тут не жить.