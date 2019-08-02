«Согласовано с заинтересованными»: власти отреагировали на новый мусорный полигон в охранной зоне

Горы мусора жители Переславля нашли в черте города — в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро»
Фото: Наталья Власова / YouTube.com
Чиновники правительства Ярославской области отреагировали на возмущения жителей Переславля-Залесского, которые нашли в черте города новый мусорный полигон. Представители власти заверили, что устроят серьёзную проверку по этому поводу.
— Наши специалисты проанализировали опубликованный видеоматериал о большом скоплении мусора на одной из промышленных площадок Переславля-Залесского, — взял слово председатель комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Предварительно установлено, что этот участок является территорией мусороперегрузочной площадки, включённой в территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая прошла общественные обсуждения и была согласована со всеми заинтересованными органами власти. Здесь должна прессоваться часть собранных в Переславле отходов и перевозиться на полигон в Ростовский район.
Видео: Наталья Власова / YouTube.com
Чиновники согласны, что устраивать из площадки для прессовки отходов мусорный полигон неправильно.
— Отходы здесь размещены на достаточно обширной территории, — добавил Сафронов. — Поэтому в целях контроля экологической ситуации в ближайшее время департамент совместно с управлением Росприроднадзора проведёт рейдовое обследование по выявлению и пресечению фактов размещения отходов на не подготовленных для соответствующих целей территориях.
Накануне активисты из Переславля-Залесского забили тревогу — в городской черте они нашли новый мусорный полигон. Горы мусора свалили в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро». Мимо этого места течёт река Ветлянка, которая впадает в Трубеж, несущий свои воды в Плещеево озеро, — оттуда весь Переславль пьет воду.