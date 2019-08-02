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Город

Ярославец подал в суд на хозяина строительной фирмы из-за долга в 10 миллионов рублей

Владелец бизнеса отдал всю сумму, испугавшись лишиться имущества

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Мужчина погасил весь долг разом

Фото: судебные приставы по ЯО

Ярославец смог получить с друга деньги только через суд.

Мужчина одолжил 10 миллионов своему приятелю, который владеет строительной фирмой. Но в условленный срок своих денег не дождался. Тогда мужчина обратился в суд.

Судебные приставы пригрозили должнику, что ему ограничат выезд за пределы России и заберут всё имущество, чтобы погасить долг.

— Больше всего должника напугало то, что он может лишиться строительной техники. Это серьезно помешало бы проведению им строительных работ, замедлило бы сроки работ, предусмотренные договором. Чтобы не усугублять и без того нелегкую ситуацию, должник заплатил всю сумму задолженности в полном объеме — 10 миллионов рублей, — рассказали в службе судебных приставов.

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КОММЕНТАРИИ (2)

вопрос-ответ
2 авг 2019 в 13:17

и так вопрос, господа знатоки. почему обманутых дольщиков вертят как хотят? чем они хуже этого обычного работяги давшего взаймы тому же самому строительному жулику?