Люди не пускают самосвалы: стало известно, законно ли в Ярославской области ведут добычу песка

Местные жители обращались во все надзорные ведомства
Фото: Рустам Халатян
На запрос жителей села Ширинье и деревни Соловарово в Ярославской области, законно ли в их краях добывают песок, ответила компания, которая этим занимается. Напомним, конфликт начался, когда в пяти километрах к северо-западу от села Ширинье местные жители начали встречать 40-тонные грузовики. Машины, гружённые песком из карьера, совершают один и тот же путь: по мостам через реку Ширинку, далее через село Ширинье, а затем через реку Разделиху в деревню Соловарово. И переживают люди вовсе не за песок, а за мосты, которые могут вот-вот развалиться.
Сегодня на место выехала экспертиза. Проверили состояние моста.
— Пропускная способность моста равна 100 тоннам, — сообщает представитель компании «Кварц».
Компания «Кварц», которая занимается добычей песка на месторождении «Холм», имеет на это разрешение. В конце мая департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области выдал лицензию на пользование недрами. Она будет действительна до конца апреля 2020 года.