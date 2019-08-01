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Люди не пускают самосвалы: стало известно, законно ли в Ярославской области ведут добычу песка

Местные жители переживают, что грузовики разрушат дорогу вблизи домов

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Местные жители обращались во все надзорные ведомства

Фото: Рустам Халатян

На запрос жителей села Ширинье и деревни Соловарово в Ярославской области, законно ли в их краях добывают песок, ответила компания, которая этим занимается. Напомним, конфликт начался, когда в пяти километрах к северо-западу от села Ширинье местные жители начали встречать 40-тонные грузовики. Машины, гружённые песком из карьера, совершают один и тот же путь: по мостам через реку Ширинку, далее через село Ширинье, а затем через реку Разделиху в деревню Соловарово. И переживают люди вовсе не за песок, а за мосты, которые могут вот-вот развалиться.

Сегодня на место выехала экспертиза. Проверили состояние моста.

— Пропускная способность моста равна 100 тоннам, — сообщает представитель компании «Кварц».

Раскопки не прекращались

Раскопки не прекращались

Компания «Кварц», которая занимается добычей песка на месторождении «Холм», имеет на это разрешение. В конце мая департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области выдал лицензию на пользование недрами. Она будет действительна до конца апреля 2020 года.

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