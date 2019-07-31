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«Прилетят самолётом и поплавают в бассейне»: Ярославль взял на передержку 10 тысяч устриц из Крыма

Специалисты обещают сделать всё, чтобы моллюскам из черноморских яслей было комфортно

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После передержки устриц и мидий будут развозить по ресторанам Ярославля

Фото: «Ванильное небо»

В Ярославле открыли центр передержки устриц и мидий. Его описание звучит, как реклама туристического отеля: находится в центре города на берегу Волги, бассейн с «морской» водой, ежедневный уход специалистов. Похоже, что такие условия решили сделать для морепродуктов, потому что они привыкшие к жизни на курорте, — их привезли из Крыма.

Моллюски в центре передержки живут в&nbsp;естественных условиях обитания морских животных

Моллюски в центре передержки живут в естественных условиях обитания морских животных

— В черноморских яслях под ежедневным присмотром специалистов устрицы до товарного вида выращивают три года, мидии — два года, — рассказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. — Затем несколько месяцев их готовят к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в ярославский цех.

Первую партию морепродуктов уже привезли в Ярославль

Первую партию морепродуктов уже привезли в Ярославль

Специалисты центра передержки пообещали, что у устриц и мидий будут созданы все условия, чтобы им было комфортнее. Мол, так вкуснее будут потом на тарелке. Ведь очень важно, чтобы они были живыми до того момента, как их подадут к столу.

Устрицы будут живыми до тех пор, пока их не подадут на стол

Устрицы будут живыми до тех пор, пока их не подадут на стол

Власти заверяют, что ярославские кафе и рестораны заинтересованы в морепродуктах и скоро начнут их раскупать и кормить устрицами и мидиями своих посетителей. В ближайшем будущем похожий цех передержки хотят открыть и в Рыбинске.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
31 июл 2019 в 17:35

точно...а еще есть бассейн в Авроре..там вода морская можно и тут растить

мулик
31 июл 2019 в 17:06

ну а что здорово, отлично - пол Сибири горит, остальная тонет, а тут устриц на самолетах возят, всё закономерно, в духе времени...

Гость
31 июл 2019 в 16:08

Совсем недавно клятвенно обещали всю страну накормить осетровой икрой, ленточки резали, заводы открывали. Только вот в магазинах икра исключительно заморская-баклажанная. Может уж хватит ахинею нести с передержкой устриц в Ярославле, в Рыбинске? Можно и в Данилове, и Гаврилов-Яме.... Специалистов по устрицам - великих малакологов в Ярославле хоть отбавляй!