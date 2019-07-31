«Прилетят самолётом и поплавают в бассейне»: Ярославль взял на передержку 10 тысяч устриц из Крыма

В Ярославле открыли центр передержки устриц и мидий. Его описание звучит, как реклама туристического отеля: находится в центре города на берегу Волги, бассейн с «морской» водой, ежедневный уход специалистов. Похоже, что такие условия решили сделать для морепродуктов, потому что они привыкшие к жизни на курорте, — их привезли из Крыма.

Моллюски в центре передержки живут в естественных условиях обитания морских животных Фото: «Ярославский регион»

— В черноморских яслях под ежедневным присмотром специалистов устрицы до товарного вида выращивают три года, мидии — два года, — рассказал и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. — Затем несколько месяцев их готовят к авиаперелету, после чего помещают в специальный контейнер и доставляют в ярославский цех.

Первую партию морепродуктов уже привезли в Ярославль Фото: «Ярославский регион»

Специалисты центра передержки пообещали, что у устриц и мидий будут созданы все условия, чтобы им было комфортнее. Мол, так вкуснее будут потом на тарелке. Ведь очень важно, чтобы они были живыми до того момента, как их подадут к столу.

Устрицы будут живыми до тех пор, пока их не подадут на стол Фото: «Ярославский регион»