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Город

У ярославны арестовали особняк за 15 миллионов рублей

Женщина накопила огромные долги

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Дом и землю могут продать, чтобы погасить долг его владелицы

Фото: судебные приставы

Судебные приставы по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам наложили арест на роскошный особняк, которым владела жительница Ярославля.

Хозяйка взяла в кредит несколько миллионов рублей, но выплачивать его не стала.

— Кредиторам пришлось обратиться в суд, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Судебное решение расплатиться по кредиту женщина проигнорировала.

В результате дом и земельный участок оказались под арестом.

— Предварительная продажная стоимость имущества составляет практически 15 миллионов рублей, — рассказали в службе.

Если ярославна в короткий срок не рассчитается с кредитом, дом выставят на продажу в счёт погашения долга.

Недавно из-за долга ярославский бизнесмен остался без элитной квартиры в центре города.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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31 июл 2019 в 13:24

обнищал электорат!

Гость
31 июл 2019 в 13:02

- Где эта улица,..где этот дом,..кто эта Барыня, что я влюблён !???