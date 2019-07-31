У ярославны арестовали особняк за 15 миллионов рублей

Дом и землю могут продать, чтобы погасить долг его владелицы
Фото: судебные приставы
Судебные приставы по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам наложили арест на роскошный особняк, которым владела жительница Ярославля.
Хозяйка взяла в кредит несколько миллионов рублей, но выплачивать его не стала.
— Кредиторам пришлось обратиться в суд, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Судебное решение расплатиться по кредиту женщина проигнорировала.
В результате дом и земельный участок оказались под арестом.
— Предварительная продажная стоимость имущества составляет практически 15 миллионов рублей, — рассказали в службе.
Если ярославна в короткий срок не рассчитается с кредитом, дом выставят на продажу в счёт погашения долга.
Недавно из-за долга ярославский бизнесмен остался без элитной квартиры в центре города.