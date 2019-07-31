У ярославны арестовали особняк за 15 миллионов рублей

Судебные приставы по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам наложили арест на роскошный особняк, которым владела жительница Ярославля.



Хозяйка взяла в кредит несколько миллионов рублей, но выплачивать его не стала.



— Кредиторам пришлось обратиться в суд, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Судебное решение расплатиться по кредиту женщина проигнорировала.



В результате дом и земельный участок оказались под арестом.



— Предварительная продажная стоимость имущества составляет практически 15 миллионов рублей, — рассказали в службе.

