В Ярославской области отходы от строек и снесённых зданий будут дробить на специальной установке

В Ярославской области будут дробить строительные отходы. Для этого на мусорном полигоне Скоково запустят специальную установку. Самым главным её предназначением станет переработка отходов, которая остаётся после строек и сноса зданий.



— До этого момента в регионе такие виды отходов не перерабатывались, — сообщил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Строительство мусородробильного комплекса даст возможность сократить объем отходов, подлежащих захоронению. А полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающие на полигон объёмы отходов, снижая вероятность их возгорания и усиливая уровень изоляции от окружающей среды.

