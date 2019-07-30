30 июля вторник
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.52
eur 70.64
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.52
eur 70.64

Все новости

Все новости
Город

В Ярославской области отходы от строек и снесённых зданий будут дробить на специальной установке

Как раньше в регионе избавлялись от такого мусора

Поделиться

814
Обсудить

Стоимость объекта — 52,5 миллиона рублей

Фото: «Ярославский регион»

В Ярославской области будут дробить строительные отходы. Для этого на мусорном полигоне Скоково запустят специальную установку. Самым главным её предназначением станет переработка отходов, которая остаётся после строек и сноса зданий.

— До этого момента в регионе такие виды отходов не перерабатывались, — сообщил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Строительство мусородробильного комплекса даст возможность сократить объем отходов, подлежащих захоронению. А полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающие на полигон объёмы отходов, снижая вероятность их возгорания и усиливая уровень изоляции от окружающей среды.

То есть получается, что раньше все строительные отходы в Ярославской области попросту свозили на свалки и скидывали там. А это более 500 тонн каждый год. Зачастую из такого мусора устраивали и несанкционированные свалки.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мусорСкоково

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!