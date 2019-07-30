В Ярославской области отходы от строек и снесённых зданий будут дробить на специальной установке

Стоимость объекта — 52,5 миллиона рублей
Фото: «Ярославский регион»
В Ярославской области будут дробить строительные отходы. Для этого на мусорном полигоне Скоково запустят специальную установку. Самым главным её предназначением станет переработка отходов, которая остаётся после строек и сноса зданий.
— До этого момента в регионе такие виды отходов не перерабатывались, — сообщил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Строительство мусородробильного комплекса даст возможность сократить объем отходов, подлежащих захоронению. А полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающие на полигон объёмы отходов, снижая вероятность их возгорания и усиливая уровень изоляции от окружающей среды.
То есть получается, что раньше все строительные отходы в Ярославской области попросту свозили на свалки и скидывали там. А это более 500 тонн каждый год. Зачастую из такого мусора устраивали и несанкционированные свалки.