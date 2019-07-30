«Гниль и разрушения»: в Ярославской области разобрали опасную детскую площадку

Во дворе демонтировали горку, карусель и песочницу
Фото: Мария Осипенко
Сегодня утром в Ярославле демонтировали детскую площадку во дворе дома № 39 по улице Орджоникидзе в Заволжском районе. Жители многоквартирного дома уверены, что таким образом власти и коммунальщики решили собрать денег с собственников квартир.
— Помните, как в начале лета в СМИ появились статьи, что теперь содержание детских площадок — головная боль собственников квартир? — сопоставила факты жительница дома Мария Осипенко. — А чтоб не расслаблялись, вопрос решается ускорением. В нашем дворе тихой сапой снесли детские лазалки и аккуратненько так разравняли. Не удивлюсь, если скоро старосты домов или представители управляющих компаний будут ходить по квартирам и просить денег «на горки».
Коммунальщики же говорят, что демонтаж детской площадки был необходим, — она была небезопасной.
— Во дворе был установлен игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет, — объяснили специалисты линейного участка управляющей компании Заволжского района. — Администрация Заволжского района проверила его состояние и выявила, что пользоваться горкой, каруселью и песочницей нельзя. Там нашли гниль материала и разрушения по углам.
— Демонтировали по результатам комиссионного обследования как опасные, — добавил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.
Жители дома теперь ходят с детьми гулять в соседний двор. Поставят ли им новую площадку взамен демонтированной — большой вопрос. Ведь мэрия тайно приняла постановление, по которому спихнула с себя обязанность обслуживать детские площадки, а поэтому люди сами должны обслуживать свои дворовые территории.