«Гниль и разрушения»: в Ярославской области разобрали опасную детскую площадку

Сегодня утром в Ярославле демонтировали детскую площадку во дворе дома № 39 по улице Орджоникидзе в Заволжском районе. Жители многоквартирного дома уверены, что таким образом власти и коммунальщики решили собрать денег с собственников квартир.

— Помните, как в начале лета в СМИ появились статьи, что теперь содержание детских площадок — головная боль собственников квартир? — сопоставила факты жительница дома Мария Осипенко. — А чтоб не расслаблялись, вопрос решается ускорением. В нашем дворе тихой сапой снесли детские лазалки и аккуратненько так разравняли. Не удивлюсь, если скоро старосты домов или представители управляющих компаний будут ходить по квартирам и просить денег «на горки».