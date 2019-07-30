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Город

Ярославль вошёл в топ-10 городов, похожих на Европу

Опрос провёл сервис бронирования жилья

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Наш город занял десятое место в рейтинге

Фото: Александра Савельева

По мнению пользователей соцсетей, Ярославль похож на европейский город. Опрос провёл сервис для бронирования жилья Tvil.ru.

— Мы опросили пользователей, чтобы выяснить, в каком российском городе люди могут почувствовать себя как в Европе, — рассказали организаторы исследования.

На первом месте оказался Калининград — больше 37% опрошенных выбрали именно этот город. Второе место досталось Санкт-Петербургу — этот город напомнил Европу 27 процентам людей, принявших участие в опросе. Замыкает тройку лидеров Сочи — за этот город проголосовали 8,55 процента.

Ярославль занял десятое место, набрав 0,85 процента голосов и пропустив вперёд Казань, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Ялту, Выборг и Светлогорск.

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КОММЕНТАРИИ (5)

алекс
30 июл 2019 в 09:28

А кто из всех этих людей видел Европу? Европа и Ярославль рядом не лежали. Гадюшники бомжатники и прочее. Траву косить не умеют снег убирать не умеют. Не путайте Божий дар с яичницей

Отраво ЯД
30 июл 2019 в 08:45

Это Европа на нас похожа , только хуже. Зачем мы себе в фантазии отказываем? Хуже особенно, в транспортном вопросе, и безнадёжно отстаёт по качеству дорог, а про дворы ярославские я лучше скромно умолчу, а то европейцы от зависти лопнут.

Гость
30 июл 2019 в 08:21

мне кажется вы бредите.