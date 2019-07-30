Ярославль вошёл в топ-10 городов, похожих на Европу

По мнению пользователей соцсетей, Ярославль похож на европейский город. Опрос провёл сервис для бронирования жилья Tvil.ru.

— Мы опросили пользователей, чтобы выяснить, в каком российском городе люди могут почувствовать себя как в Европе, — рассказали организаторы исследования.



На первом месте оказался Калининград — больше 37% опрошенных выбрали именно этот город. Второе место досталось Санкт-Петербургу — этот город напомнил Европу 27 процентам людей, принявших участие в опросе. Замыкает тройку лидеров Сочи — за этот город проголосовали 8,55 процента.

