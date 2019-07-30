«Это погода начала октября»: европейскую часть России накроет волна арктического холода

С теплом, радовавшим ещё в выходные, ярославцам, похоже, придётся на какое-то время попрощаться — синоптики говорят, что европейскую часть России накроет волна арктического холода.



— То, что произойдёт в европейской части России, — это очень редкая аномалия, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Такого не случалось по меньшей мере лет 70. Виновник катаклизма — циклон с центром над крайним северо-востоком Русской равнины. Из-за огромной устойчивой области повышенного давления над Европой этот вихрь изначально был вынужден уйти далеко на север и смещался на восток по акватории Северного Ледовитого океана. Лишь добравшись до России, он смог нырнуть вглубь континента. Но при этом захватил воздух из акватории Карского моря и направил его в нашу страну. Характеризуется он также крайне высокой скоростью движения холодной волны. Если в воскресенье в зоне арктического холода находились только северные регионы, то уже сегодня дыхание Арктики почувствуют в центре страны вплоть до Пензы. Затем холод будет распространяться по европейской части страны. И к среде даже в среднем Поволжье — не выше +10 градусов! На Русском Севере вполне может дойти даже до снегопадов.

