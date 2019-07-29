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Город

Ярославец добился перерасчёта на 130 тысяч за непредоставляемое в квартиру тепло

Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру после 12 лет войны с управляющей компанией

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Квартира обогревалась от газового котла, но в управляющей компании продолжали выставлять счета за теплоэнергию

Фото: Александра Савельева

Собственник квартиры в одном из домов на улице Нагорной обратился в прокуратуру. В 2007 году мужчина установил в своей квартире газовый котёл, от которого и производилось отопление квартиры, но ему продолжали приходить счета за теплоэнергию от управляющей компании.

— Заявители неоднократно обращались в «Управдом Красноперекопского района» с просьбой произвести перерасчет платы и прекратить дальнейшее начисление платы за услуги по теплоснабжению, что результатов не принесло, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Прокуроры провели проверку и выяснили, что в 2016 году управляющая компания передала задолженность ярославца в ТГК-2, а те в свою очередь коллекторам, из-за чего мужчине постоянно звонили на мобильный и рабочий телефоны.

— По выявленным нарушениям в части возложения на собственника необоснованных расходов по оплате коммунальных услуг, не поставляемых в жилое помещение, прокурором Ярославля в адрес директора «Управдом Красноперекопского района» внесено представление, — сказали в прокуратуре. — По результатам рассмотрения которого заявителям произведен перерасчет платы за поставленные коммунальные ресурсы на сумму более 133 тысяч рублей.

Недавно в Госдуме приняли закон, по которому долги граждан по ЖКХ теперь запрещено отдавать коллекторам, которые порой ведут себя излишне агрессивно.

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КОММЕНТАРИИ (2)

29 июл 2019 в 22:15

гавновапрос!(извиняюсь молодежный сленг. эмоции). неоднократно меняющаяся УК при помощи юридической кампании подала иск за коммуналку за давно проданную квартиру. хорошо что справка о том, что нет задолженности при продаже сохранила. чисто случайно. суд конечно выиграли. а кто компенсирует потраченные нервы и время? наказать бы их. да времени жалко

Гость
29 июл 2019 в 21:50

Вот так и надо делать, упорно стоять на своём.