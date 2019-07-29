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«Письма, извещения, квитанции»: в Ярославской области почтальон выкинула корреспонденцию в траву

Стало известно, как наказали сотрудницу

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Жители посёлка Починки нашли письма и квитанции в траве

Фото: Ярославль LIVE

Жители посёлка Починки в Ярославском районе нашли в траве выброшенную корреспонденцию. Люди сняли это на видео и выложили в социальные сети.

— Так у нас работает почта, — прокомментировала автор видео снятые кадры. — Закрытые заказные письма, извещения, квитанции за воду.

Руководство «Почты России» увидело эти кадры в паблике «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте». Тут же людей отправили собирать разбросанное.

— В настоящее время вся корреспонденция собрана и находится в отделении, в ближайшее время её доставят адресатам, — сообщили в УФПС Ярославской области. — Сотрудница, виновная в нарушении правил оказания услуг почтовой связи, будет уволена с предприятия. По данному факту проводится служебное расследование. Все сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми сотрудниками будут проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил оказания услуг почтовой связи.

Выброшенную корреспонденцию удалось спасти

Как стало известно изданию 76.RU, выброшенную корреспонденцию удалось спасти — письма и квитанции не намокли. Скоро их разнесёт по нужным адресам другой сотрудник.

А на почте есть работники, на которых можно положиться. Недавно мы рассказывали про Александру Брыкину, которая каждый день переплывает на вёсельной лодке водохранилище, чтобы доставить корреспонденцию жителям острова Юршинский в Рыбинском районе.

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