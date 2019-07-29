«Письма, извещения, квитанции»: в Ярославской области почтальон выкинула корреспонденцию в траву

Жители посёлка Починки в Ярославском районе нашли в траве выброшенную корреспонденцию. Люди сняли это на видео и выложили в социальные сети.



— Так у нас работает почта, — прокомментировала автор видео снятые кадры. — Закрытые заказные письма, извещения, квитанции за воду.



Руководство «Почты России» увидело эти кадры в паблике «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте». Тут же людей отправили собирать разбросанное.



— В настоящее время вся корреспонденция собрана и находится в отделении, в ближайшее время её доставят адресатам, — сообщили в УФПС Ярославской области. — Сотрудница, виновная в нарушении правил оказания услуг почтовой связи, будет уволена с предприятия. По данному факту проводится служебное расследование. Все сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми сотрудниками будут проведены дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил оказания услуг почтовой связи.