В Ярославской области разыскивают родственников воинов ВОВ, погибших под Казахстаном

Эшелон № 16734 следовал с Дальнего Востока на фронт с личным составом Тихоокеанского флота
Фото: Бессмертный полк. Ярославль. / Vk.com
Под Казахстаном нашли останки эшелона. Известно, что в октябре 1942 года он попал под авиационный налет на разъезде Равнинном Бокейординского района Западно-Казахстанской области. В составе эшелона были и уроженцы Ярославской области.
Поисковики уже подняли тела 15 человек и по-прежнему ведут поисковые работы. Среди уроженцев Ярославской области — двое:
- Плотников Н. А. м. р., Рыбинский район, посёлок Абакумов. Его отец — Плотников А. П., Рыбинск, посёлок Новолосевский, ул. Малая, № 1.
- Сафонов В. Я. м. р., Некрасовский район, деревня Ульново. Его отец — Сафонов Я. А., Некрасовский район, деревня Ульново.
— Просим всех, кому что-либо известно о родственниках погибших бойцов, выйти на связь. Телефон представителя поискового отряда +7 (705) 870–20–64, Гумаров Жубан, — говорят волонтёры.
Также вы можете связаться с координаторами «Бессмертного полка» в Ярославле.
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