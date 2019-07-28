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В Ярославской области разыскивают родственников воинов ВОВ, погибших под Казахстаном

Информация о воевавших и куда звонить родным

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Эшелон № 16734 следовал с Дальнего Востока на фронт с личным составом Тихоокеанского флота

Фото: Бессмертный полк. Ярославль. / Vk.com

Под Казахстаном нашли останки эшелона. Известно, что в октябре 1942 года он попал под авиационный налет на разъезде Равнинном Бокейординского района Западно-Казахстанской области. В составе эшелона были и уроженцы Ярославской области.


Поисковики уже подняли тела 15 человек и по-прежнему ведут поисковые работы. Среди уроженцев Ярославской области — двое:

  • Плотников Н. А. м. р., Рыбинский район, посёлок Абакумов. Его отец — Плотников А. П., Рыбинск, посёлок Новолосевский, ул. Малая, № 1. 
  • Сафонов В. Я. м. р., Некрасовский район, деревня Ульново. Его отец — Сафонов Я. А., Некрасовский район, деревня Ульново. 


— Просим всех, кому что-либо известно о родственниках погибших бойцов, выйти на связь. Телефон представителя поискового отряда +7 (705) 870–20–64, Гумаров Жубан, — говорят волонтёры.

Также вы можете связаться с координаторами «Бессмертного полка» в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
28 июл 2019 в 12:56

А что, разве немецкие самолёты долетали до Казахстана, что то новенькое?