В Ярославской области разыскивают родственников воинов ВОВ, погибших под Казахстаном

Под Казахстаном нашли останки эшелона. Известно, что в октябре 1942 года он попал под авиационный налет на разъезде Равнинном Бокейординского района Западно-Казахстанской области. В составе эшелона были и уроженцы Ярославской области.





Поисковики уже подняли тела 15 человек и по-прежнему ведут поисковые работы. Среди уроженцев Ярославской области — двое:



Плотников Н. А. м. р., Рыбинский район, посёлок Абакумов. Его отец — Плотников А. П., Рыбинск, посёлок Новолосевский, ул. Малая, № 1.

Сафонов В. Я. м. р., Некрасовский район, деревня Ульново. Его отец — Сафонов Я. А., Некрасовский район, деревня Ульново.



— Просим всех, кому что-либо известно о родственниках погибших бойцов, выйти на связь. Телефон представителя поискового отряда +7 (705) 870–20–64, Гумаров Жубан, — говорят волонтёры.

