«Страшные нарушения»: ярославцы требуют закрыть стройку из-за крана, который висит над дорогой

Ярославцы создали петицию против башенного крана, который нависает над проезжей частью улицы Чехова. Именно там около года продолжается строительство жилого дома.



Башенный кран, который висит прямо над головами, вызывает негодование как у автовладельцев, так и у пешеходов.



— Строят дом по улице Чехова рядом с улицей Чкалова. Работает кран, бетонные грузы которого находятся как раз над проезжей частью. Это нарушение! Контргруз не должен выходить за территорию стройки. Нарушения такого рода могут привести к страшнейшим последствиям! Не закрывайте глаза на подобные нарушения! Призовите застройщиков к работе по нормам! — написано на сайте, где создана петиция.

