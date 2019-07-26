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ЧП на колесе обозрения

«Это наша ошибка»: дирекция колеса обозрения отстранила от работы ряд сотрудников

Руководство аттракциона сообщило, безопасно ли сейчас кататься на 65-метровой конструкции

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65-метровый аттракцион на Которосльной набережной в Ярославле продолжает работать

Фото: Колесо Обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле

Проверка исправности колеса обозрения в Ярославле затянулась, и люди гадают — безопасно на нём кататься или нет. Поэтому представители компании «Триколор К» сделали официальное заявление и сообщили, что сейчас происходит с аттракционом.

— В настоящее время аттракцион полностью исправен, — заявили представители фирмы. — Проведена полная замена вышедшего из строя оборудования, выполнен полный цикл необходимых испытательных и тестовых работ, проведена контрольная обкатка колеса. Также проведены дополнительные инструктажи и обучение всех сотрудников ООО «Триколор К». Работает полностью обученный персонал. В качестве дополнительной меры нами принято решение о временном отстранении отдельных сотрудников, работавших в момент остановки колеса обозрения 17 июля 2019 года, до окончания проведения проверки. Для всего коллектива аттракциона это происшествие крайне неприятно, и мы незамедлительно принесли извинения всем тем, кто испытал возможный стресс при посещении колеса обозрения в этот вечер. Любая техническая ошибка — это наша ошибка. Любая ошибка наших сотрудников — это наша ошибка. И за эти ошибки мы готовы и будем справедливо отвечать в соответствии с законом, если они справедливо будут выявлены.

А вам теперь не страшно кататься на колесе обозрения?

    Инспекция административно-технического надзора Ярославской области также продолжает проверку колеса обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле, которое недавно дало сбой и закрутилось в обратную сторону. У них есть подозрения, что ЧП произошло из-за оператора, который загрузил на аттракцион людей не так, как положено. В адрес владельцев колеса внесли предостережение о недопустимости нарушений правил технической безопасности.

    Скандальный инцидент на ярославском колесе обозрения произошёл 17 июля. Тогда аттракцион встал, а потом закрутился в обратную сторону. Это происшествие заставило поволноваться жителей города.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    1111111
    26 июл 2019 в 17:30

    Браво, стрелочник найден, кто бы сомневался, что во всем виноват оператор.

    Колесников
    26 июл 2019 в 16:02

    А сотрудники кто, из Ярославских хейтеров набрали?
    Сейчас они вам сделают как надо, оно вообще застрянет.