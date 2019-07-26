«Это наша ошибка»: дирекция колеса обозрения отстранила от работы ряд сотрудников

Проверка исправности колеса обозрения в Ярославле затянулась, и люди гадают — безопасно на нём кататься или нет. Поэтому представители компании «Триколор К» сделали официальное заявление и сообщили, что сейчас происходит с аттракционом.



— В настоящее время аттракцион полностью исправен, — заявили представители фирмы. — Проведена полная замена вышедшего из строя оборудования, выполнен полный цикл необходимых испытательных и тестовых работ, проведена контрольная обкатка колеса. Также проведены дополнительные инструктажи и обучение всех сотрудников ООО «Триколор К». Работает полностью обученный персонал. В качестве дополнительной меры нами принято решение о временном отстранении отдельных сотрудников, работавших в момент остановки колеса обозрения 17 июля 2019 года, до окончания проведения проверки. Для всего коллектива аттракциона это происшествие крайне неприятно, и мы незамедлительно принесли извинения всем тем, кто испытал возможный стресс при посещении колеса обозрения в этот вечер. Любая техническая ошибка — это наша ошибка. Любая ошибка наших сотрудников — это наша ошибка. И за эти ошибки мы готовы и будем справедливо отвечать в соответствии с законом, если они справедливо будут выявлены.