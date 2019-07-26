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Город

После угроз судом чиновники пообещали сделать ливневки в парке «Нефтяник»

Сточные воды стекают в Крестовский пруд — памятник природы

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Внимание к пруду вызвано тем, что он является памятником природы регионального значения

Фото: Департамент охраны окружающей среды и природопользования

Бдительные ярославцы не раз жаловались на качество воды в Крестовском пруду в парке «Нефтяник». Мэрию уже не раз предупреждали, что в парке нет ливневой канализации, а значит, сточные воды с Московского проспекта и улицы Павлова стекают прямо в пруд — памятник природы. После того, как департамент пригрозил мэрии судом, было принято решение на строительство подземной насосной станции. В ближайшее время начнутся работы.

— Уже готова проектно-сметная документация. Она согласована со всеми ресурсоснабжающими организациями и прошла экспертизу. Сегодня мы получим ордер на использование земельного участка для строительства подземной насосной станции. Работы планируем начать в первой декаде августа, — рассказал руководитель муниципального казенного предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» Сергей Петров.

В мае в этом парке случилось ЧП. Двухлетнего малыша в надувном шаре унесло на середину пруда.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
26 июл 2019 в 10:44

Что за бред))))) После каких угроз?) Вы знаете, сколько времени нужно на подготовку и согласование проекта?))) решение о строительстве КНС принято давно, эта работа ведется с начала года.