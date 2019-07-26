После угроз судом чиновники пообещали сделать ливневки в парке «Нефтяник»

Бдительные ярославцы не раз жаловались на качество воды в Крестовском пруду в парке «Нефтяник». Мэрию уже не раз предупреждали, что в парке нет ливневой канализации, а значит, сточные воды с Московского проспекта и улицы Павлова стекают прямо в пруд — памятник природы. После того, как департамент пригрозил мэрии судом, было принято решение на строительство подземной насосной станции. В ближайшее время начнутся работы.



— Уже готова проектно-сметная документация. Она согласована со всеми ресурсоснабжающими организациями и прошла экспертизу. Сегодня мы получим ордер на использование земельного участка для строительства подземной насосной станции. Работы планируем начать в первой декаде августа, — рассказал руководитель муниципального казенного предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» Сергей Петров.

