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Город

Красота для гостей из Москвы: в Ярославле красят фасады зданий на въезде в город

Власти хотят добиться идеальной картинки

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Снаружи все будет красиво

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле начали красить здания на Московском проспекте. Начали со старинного (1917 года постройки) дома в Московском переулке. Так потихоньку перекрасят обшарпанные здания на въезде в город. Хотят добиться идеальной картинки для гостей города. 


— Приводим в нормативное состояние фасады зданий. Московский проспект для города является въездными воротами. И первое впечатление у приезжающих гостей складывается, именно когда они проезжают по Московскому проспекту. Мы предпринимаем все меры, чтобы проспект был в идеальном состоянии, — рассказал глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

В мэрии уточнили, что в здании, которое начали красить сегодня, никто не живет, внизу — продуктовый магазин. А вот дому на улице Труфанова не повезло — он не встречает столичных гостей. И ему требуется не покраска, а уже капитальный ремонт — вдоль многоэтажки пошла гигантская трещина.

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ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (4)

Электрик
25 июл 2019 в 20:41

Когда я выхожу с поезда на Ярославле-гл. и иду по ул. Свободы я попадаю в полную жопу, грязь, лужи на тротуарах. Вот так меня встречает Ярославль.

Земляные черви.
25 июл 2019 в 22:14

Город выглядит очень мрачно и много зданий такое впечатление что скоро развалятся. Нужно обязывать собственников приводить свои дома в порядок, или штрафовать их.

Гость
25 июл 2019 в 23:04

Конечно, это хорошо, что фасады домов приведут в порядок. Но парадным въездом в Ярославль Московский проспект, к сожалению, всё равно не станет. Построенные в 2010 г. надземные (вместо подземных) пешеходные переходы и габионы в районе Выемки (вместо подпорной стенки), которые устраиваются обычно в пригородной зоне,а уж никак не на проспекте в областном центре, превратили его в "колхоз". Увы....