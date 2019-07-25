Красота для гостей из Москвы: в Ярославле красят фасады зданий на въезде в город

Снаружи все будет красиво
Фото: мэрия Ярославля
В Ярославле начали красить здания на Московском проспекте. Начали со старинного (1917 года постройки) дома в Московском переулке. Так потихоньку перекрасят обшарпанные здания на въезде в город. Хотят добиться идеальной картинки для гостей города.
— Приводим в нормативное состояние фасады зданий. Московский проспект для города является въездными воротами. И первое впечатление у приезжающих гостей складывается, именно когда они проезжают по Московскому проспекту. Мы предпринимаем все меры, чтобы проспект был в идеальном состоянии, — рассказал глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.
В мэрии уточнили, что в здании, которое начали красить сегодня, никто не живет, внизу — продуктовый магазин. А вот дому на улице Труфанова не повезло — он не встречает столичных гостей. И ему требуется не покраска, а уже капитальный ремонт — вдоль многоэтажки пошла гигантская трещина.