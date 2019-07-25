Опасно для жизни: в Ярославле нашли картинги с множеством нарушений

Нарушено десять требований безопасности
Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области
Картинг в центре Ярославля оказался небезопасным. Проверка нашла массу нарушений в эксплуатации аттракционов у въезда на остров Даманский и на самом острове.
Инспекция адмтехнадзора обозначила основные нарушения:
- максимальная скорость картов превышает допустимую — 30 км/ч;
- на аттракцион пускают детей младше 10 лет;
- на картах нет регулируемых плечевых ремней безопасности;
- на картах изношенные шины;
- карт в любой момент может выехать за пределы трассы, так как слабое ограждение;
- трасса не огорожена от посетителей;
- покрытие трассы не соответствует требованиям безопасности;
- нет средств оказания первой медицинской помощи;
- нет документов, подтверждающих безопасность аттракционов;
- на аттракционе работают лица без квалификации и специального обучения.
— Инспекцией неоднократно доводилось до эксплуатанта аттракционов требование о недопустимости эксплуатации аттракционов без устранения выявленных нарушений. Однако меры по их устранению до настоящего времени не приняты, в связи с чем в отношении эксплуатанта инспекцией административно-технического надзора Ярославской области составлены протоколы об административном правонарушении, — сообщает инспекция адмтехнадзора Ярославской области.
Инспекция возбудила административное дело. Теперь организаторов картинга ждёт штраф до трёхсот тысяч рублей.
То ли дело обновлённый картодром в Брагино, который открыли в начале лета. Трассу для картинга первым опробовал мэр Ярославля.
После недавней трагедии в Рыбинске, где детей унесло ветром на батуте, инспекция проверила все детские батуты в Ярославле. И тоже нашла массу нарушений. Некоторые аттракционы пришлось закрыть. А совсем недавно ЧП случилось на колесе обозрения в Ярославле. Посетители перепугались, когда аттракцион резко закрутился в обратную сторону. Тогда ведомство административно-технического надзора назначило проверку.