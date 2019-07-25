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Опасно для жизни: в Ярославле нашли картинги с множеством нарушений

На предпринимателя завели дело

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Нарушено десять требований безопасности

Фото: Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

Картинг в центре Ярославля оказался небезопасным. Проверка нашла массу нарушений в эксплуатации аттракционов у въезда на остров Даманский и на самом острове.

Инспекция адмтехнадзора обозначила основные нарушения:

  • максимальная скорость картов превышает допустимую — 30 км/ч;
  • на аттракцион пускают детей младше 10 лет;
  • на картах нет регулируемых плечевых ремней безопасности;
  • на картах изношенные шины;
  • карт в любой момент может выехать за пределы трассы, так как слабое ограждение;
  • трасса не огорожена от посетителей;
  • покрытие трассы не соответствует требованиям безопасности;
  • нет средств оказания первой медицинской помощи;
  • нет документов, подтверждающих безопасность аттракционов;
  • на аттракционе работают лица без квалификации и специального обучения.

— Инспекцией неоднократно доводилось до эксплуатанта аттракционов требование о недопустимости эксплуатации аттракционов без устранения выявленных нарушений. Однако меры по их устранению до настоящего времени не приняты, в связи с чем в отношении эксплуатанта инспекцией административно-технического надзора Ярославской области составлены протоколы об административном правонарушении, — сообщает инспекция адмтехнадзора Ярославской области.

Хозяина картинга ждёт штраф

Хозяина картинга ждёт штраф

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То ли дело обновлённый картодром в Брагино, который открыли в начале лета. Трассу для картинга первым опробовал мэр Ярославля

После недавней трагедии в Рыбинске, где детей унесло ветром на батуте, инспекция проверила все детские батуты в Ярославле. И тоже нашла массу нарушений. Некоторые аттракционы пришлось закрыть. А совсем недавно ЧП случилось на колесе обозрения в Ярославле. Посетители перепугались, когда аттракцион резко закрутился в обратную сторону. Тогда ведомство административно-технического надзора назначило проверку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 июл 2019 в 16:07

Джинса без указания "рекламный материал".