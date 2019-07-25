Опасно для жизни: в Ярославле нашли картинги с множеством нарушений

Картинг в центре Ярославля оказался небезопасным. Проверка нашла массу нарушений в эксплуатации аттракционов у въезда на остров Даманский и на самом острове.

Инспекция адмтехнадзора обозначила основные нарушения:

максимальная скорость картов превышает допустимую — 30 км/ч;

на аттракцион пускают детей младше 10 лет;

на картах нет регулируемых плечевых ремней безопасности;

на картах изношенные шины;

карт в любой момент может выехать за пределы трассы, так как слабое ограждение;

трасса не огорожена от посетителей;

покрытие трассы не соответствует требованиям безопасности;

нет средств оказания первой медицинской помощи;

нет документов, подтверждающих безопасность аттракционов;

на аттракционе работают лица без квалификации и специального обучения.



— Инспекцией неоднократно доводилось до эксплуатанта аттракционов требование о недопустимости эксплуатации аттракционов без устранения выявленных нарушений. Однако меры по их устранению до настоящего времени не приняты, в связи с чем в отношении эксплуатанта инспекцией административно-технического надзора Ярославской области составлены протоколы об административном правонарушении, — сообщает инспекция адмтехнадзора Ярославской области.

