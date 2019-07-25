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Город

Чиновники не реагировали: на мэрию подали в суд за загрязнение пруда в парке «Нефтяник»

Он является памятником природы Ярославля

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Внимание к пруду вызвано тем, что он является памятником природы регионального значения

Фото: Департамент охраны окружающей среды и природопользования

На жалобы бдительных ярославцев отреагировал департамент охраны окружающей среды и природопользования. Посетители парка «Нефтяник» жалуются — в Крестовский пруд, который находится на территории парка, стекают сточные воды. Эксперты провели рейдовое обследование.

— В ходе проверки было установлено, что этот участок не оборудован системой ливневой канализации, поэтому дождевые и талые воды частично поступают на территорию памятника природы, что противоречит режиму охраны, — отметил председатель комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов.

В этом месте нет системы ливневой канализации

В этом месте нет системы ливневой канализации

Ранее департамент уже направлял обращение в мэрию с требованием перестать сбрасывать ливневые воды в пруд и решить вопрос с системой ливневой канализации. Однако меры приняты не были.

— В настоящее время по данному факту департаментом готовится исковое заявление в суд на устранение нарушений, — заключил Владимир Сафонов.

В мае в парке «Нефтяник» случилось ЧП. Двухлетнего малыша в надувном шаре унесло на середину пруда.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Егор
25 июл 2019 в 12:17

Хочешь перемен ? И нет бабосов ? не голосуй за единороссов ) а так же за самовыдвиженцев )

Не одного голоса за ЕР.
25 июл 2019 в 13:25

Парк по идее место для отдыха, и из него сделали помойку.

25 июл 2019 в 12:24

Есть такая организация в Ярославле,ул.Красноборская,дом 8 ,называется Росприроднадзор.Руководитель Шалаев Владимир Михайлович телефон 74-33-98.Знаю,что чиновники этой организации по поводу и без повода лезут с разного рода проверками к частным организациям,проигрывают суды потом,но все равно лезут.Напрашиваются наверное на что то.Реагировать на загрязнение пруда,даже простого,не охраняемого-их прямая обязанность.Штрафы по такому делу большие,сотни тысяч.Рекомендую туда обратиться-пусть займутся природонадзиратели своими прямыми обязанностями и попробуют с мэрией повоевать,а не с законопослушными частниками.