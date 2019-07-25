Чиновники не реагировали: на мэрию подали в суд за загрязнение пруда в парке «Нефтяник»

Внимание к пруду вызвано тем, что он является памятником природы регионального значения
Фото: Департамент охраны окружающей среды и природопользования
На жалобы бдительных ярославцев отреагировал департамент охраны окружающей среды и природопользования. Посетители парка «Нефтяник» жалуются — в Крестовский пруд, который находится на территории парка, стекают сточные воды. Эксперты провели рейдовое обследование.
— В ходе проверки было установлено, что этот участок не оборудован системой ливневой канализации, поэтому дождевые и талые воды частично поступают на территорию памятника природы, что противоречит режиму охраны, — отметил председатель комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов.
Ранее департамент уже направлял обращение в мэрию с требованием перестать сбрасывать ливневые воды в пруд и решить вопрос с системой ливневой канализации. Однако меры приняты не были.
— В настоящее время по данному факту департаментом готовится исковое заявление в суд на устранение нарушений, — заключил Владимир Сафонов.
В мае в парке «Нефтяник» случилось ЧП. Двухлетнего малыша в надувном шаре унесло на середину пруда.