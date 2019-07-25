Чиновники не реагировали: на мэрию подали в суд за загрязнение пруда в парке «Нефтяник»

— В ходе проверки было установлено, что этот участок не оборудован системой ливневой канализации, поэтому дождевые и талые воды частично поступают на территорию памятника природы, что противоречит режиму охраны, — отметил председатель комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов.

На жалобы бдительных ярославцев отреагировал департамент охраны окружающей среды и природопользования. Посетители парка «Нефтяник» жалуются — в Крестовский пруд, который находится на территории парка, стекают сточные воды. Эксперты провели рейдовое обследование.

В этом месте нет системы ливневой канализации

Ранее департамент уже направлял обращение в мэрию с требованием перестать сбрасывать ливневые воды в пруд и решить вопрос с системой ливневой канализации. Однако меры приняты не были.



— В настоящее время по данному факту департаментом готовится исковое заявление в суд на устранение нарушений, — заключил Владимир Сафонов.



В мае в парке «Нефтяник» случилось ЧП. Двухлетнего малыша в надувном шаре унесло на середину пруда.