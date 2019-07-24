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Вода протекла до первого этажа: во время ливня в Ярославле полностью затопило многоэтажку. Видео

Дождь начался в подъезде и квартирах ярославцев

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Люди подставляют тазики

Фото: Антон Королев | Жесть Ярославль / Vk.com

После ливня, который обрушился на Ярославль сегодня поздним вечером, жителям нескольких квартир дома № 3 на улице Папанина придётся делать ремонт. На верхнем этаже 10-этажки не выдержала и протекла крыша. Вода затопила подъезд и потекла с потолков в квартиры. У многих жильцов полопались натяжные потолки и закоротило электричество.

— У меня лампочку замкнуло. Выключена, а она, видите, горит, — говорит пожилая хозяйка квартиры молодому человеку, который снимает происходящее на видео.

По словам жительницы дома, последний и единственный раз потоп был в 1996 году. Потом крышу ремонтировали.

Жители дома присылают фотографии с этажей ниже. Потоп дошёл и до первого этажа.

Вода протекла в подъезды и квартиры ярославцев

Вода протекла в подъезды и квартиры ярославцев

Что в многоэтажках протекают крыши — проблема не новая и повторяется из года в год. Так, например, в одной из пятиэтажек Ярославля жильцы за несколько месяцев привыкли к тазикам, расставленным по всей квартире. Крыша была изношена на 75%. А неделю назад после 10-минутного ливня в Ярославле затопило несколько районов. Позже ярославцы сняли на видео, как по затопленным улицам разгуливает человек в маске, плаще и ластах. В соцсетях его прозвали Капитаном Реальность.

А год назад после дождя на Ярославле-Главном затопило переход

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