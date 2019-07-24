Вода протекла до первого этажа: во время ливня в Ярославле полностью затопило многоэтажку. Видео

Люди подставляют тазики
Фото: Антон Королев | Жесть Ярославль / Vk.com
После ливня, который обрушился на Ярославль сегодня поздним вечером, жителям нескольких квартир дома
— У меня лампочку замкнуло. Выключена, а она, видите, горит, — говорит пожилая хозяйка квартиры молодому человеку, который снимает происходящее на видео.
По словам жительницы дома, последний и единственный раз потоп был в 1996 году. Потом крышу ремонтировали.
Жители дома присылают фотографии с этажей ниже. Потоп дошёл и до первого этажа.
Что в многоэтажках протекают крыши — проблема не новая и повторяется из года в год. Так, например, в одной из пятиэтажек Ярославля жильцы за несколько месяцев привыкли к тазикам, расставленным по всей квартире. Крыша была изношена на 75%. А неделю назад после
А год назад после дождя на Ярославле-Главном затопило переход.