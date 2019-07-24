Вода протекла до первого этажа: во время ливня в Ярославле полностью затопило многоэтажку. Видео

После ливня, который обрушился на Ярославль сегодня поздним вечером, жителям нескольких квартир дома № 3 на улице Папанина придётся делать ремонт. На верхнем этаже 10-этажки не выдержала и протекла крыша. Вода затопила подъезд и потекла с потолков в квартиры. У многих жильцов полопались натяжные потолки и закоротило электричество.



— У меня лампочку замкнуло. Выключена, а она, видите, горит, — говорит пожилая хозяйка квартиры молодому человеку, который снимает происходящее на видео.



По словам жительницы дома, последний и единственный раз потоп был в 1996 году. Потом крышу ремонтировали.