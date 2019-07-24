Доживут до зрелого возраста только пять процентов: в Волгу выпустили 40 тысяч мальков стерляди

Ярославский речной порт выпустил около 40 тысяч мальков стерляди в Волгу. Сделано это для восстановления популяции.



— Несмотря на то, что рыба приехала аж из Смоленска, почти все мальки ушли в воду. Правда, доживут до зрелого состояния в естественных условиях всего около 5% особей. Выпуск контролировали представители «Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», — уточнили в речном порту.



В комментариях пояснили, почему недавно на берег выбросило мёртвыми таких же мальков: