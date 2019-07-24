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Город

Доживут до зрелого возраста только пять процентов: в Волгу выпустили 40 тысяч мальков стерляди

В Ярославле снова пытаются возродить популяцию ценной рыбы

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В воду ушла новая партия мальков

Фото: Ярославский речной порт / Facebook.com

Ярославский речной порт выпустил около 40 тысяч мальков стерляди в Волгу. Сделано это для восстановления популяции.

— Несмотря на то, что рыба приехала аж из Смоленска, почти все мальки ушли в воду. Правда, доживут до зрелого состояния в естественных условиях всего около 5% особей. Выпуск контролировали представители «Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», — уточнили в речном порту.

В комментариях пояснили, почему недавно на берег выбросило мёртвыми таких же мальков:

— Рыбнадзор пояснил, что это был такой же выпуск, только неудачный. Рыбу тогда привезли уже полумертвую. Как сказали представители Рыбнадзора — в природе все взаимосвязано. Ту стерлядь ослабшую съела другая хищная рыба. И еще нам пояснили, что выживаемость искусственно выращенной рыбы и выпущенной в воду выше, чем у той, которая появилась в естественных условиях. Мы проводим это мероприятие каждый год. Будем надеяться, что в скором времени у нас снова появится волжский осетр!

Плыви, малыш!

Плыви, малыш!

Напомним, в середине июля в Ярославле на берегу Волги обнаружили десятки мальков мёртвой стерляди. Погибшая рыба плыла по течению реки, её выбрасывало на берег. На покупку этих мальков потратили немало денег. Но, как объяснили тогда в «Главрыбводе», у стерляди случился пузырьковый синдром, рыба не смогла уйти под воду.

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КОММЕНТАРИИ (6)

24 июл 2019 в 12:10

Из бюджета кто то получил деньги."Результат" вдруг всплыл на всеобщее обозрение в Волге.Кто то ответил за халатное отношение к выполненным работам,приведшим к не выполнению этих работ? Прокуратуров всех уровней,разного толка и рода,прошу вас проверить,по чьей вине был нанесён ущерб бюджету и экологии?И наказаны ли эти люди по суду?

Гостья
24 июл 2019 в 11:38

Не выживет стерлядь в помойке не живёт.

Прорицатель
24 июл 2019 в 11:37

Схема выдалась простая
Рыбку мёртвой покупаем
Ну зачем же нам живая
Коль откаты получаем

Рыбка плавает на спинке
Свой чиновник в этом рынке
Рыбка - кверху плавниками
А чиновники с деньгами

Схема выдалась простая
Рыбку мёртвой покупаем
Хоть она не золотая
Но желанье исполняет