Доживут до зрелого возраста только пять процентов: в Волгу выпустили 40 тысяч мальков стерляди

В воду ушла новая партия мальков
Фото: Ярославский речной порт / Facebook.com
Ярославский речной порт выпустил около 40 тысяч мальков стерляди в Волгу. Сделано это для восстановления популяции.
— Несмотря на то, что рыба приехала аж из Смоленска, почти все мальки ушли в воду. Правда, доживут до зрелого состояния в естественных условиях всего около 5% особей. Выпуск контролировали представители «Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», — уточнили в речном порту.
В комментариях пояснили, почему недавно на берег выбросило мёртвыми таких же мальков:
— Рыбнадзор пояснил, что это был такой же выпуск, только неудачный. Рыбу тогда привезли уже полумертвую. Как сказали представители Рыбнадзора — в природе все взаимосвязано. Ту стерлядь ослабшую съела другая хищная рыба. И еще нам пояснили, что выживаемость искусственно выращенной рыбы и выпущенной в воду выше, чем у той, которая появилась в естественных условиях. Мы проводим это мероприятие каждый год. Будем надеяться, что в скором времени у нас снова появится волжский осетр!
Напомним, в середине июля в Ярославле на берегу Волги обнаружили десятки мальков мёртвой стерляди. Погибшая рыба плыла по течению реки, её выбрасывало на берег. На покупку этих мальков потратили немало денег. Но, как объяснили тогда в «Главрыбводе», у стерляди случился пузырьковый синдром, рыба не смогла уйти под воду.