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«Погибнут растения и животные»: рассказали об угрозах строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области решили провести общественные обсуждения

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Такую красоту надо беречь

Фото: Елена Вахрушева

В Ярославской области идёт борьба за чистоту Рыбинского водохранилища. Речь идёт о возможном строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Сейчас идут споры, насколько это производство может навредить экологии.

Природоохранная прокуратура уже выносила предостережение на этот счет. Кировсский суд признал это предостережение незаконным. Но дело дошло до областного суда, и эта инстанция решение Кировского отменила. 

 — Теперь у нас есть основания требовать проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие, гибели растительности и животных.

Сейчас заказчик работ — «СВЕЗА-Лес» — проводит окончательную оценку негативного воздействия ЦБК, но экспертизу будет делать ещё и Росприроднадзор. Как уточнили в правительстве, ведомство будет учитывать результаты и общественных обсуждений.

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. Осень 2018-го уже губернатор Дмитрий Миронов написал обращение, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.

— Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — сказано в письме Дмитрия Миронова. 

Также губернатор считает, что стройка комбината идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.

 Учёные же и спустя пять лет всё так же уверены — строительство такого комбината на водохранилище нанесёт непоправимый удар по экологии.

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