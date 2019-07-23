«Погибнут растения и животные»: рассказали об угрозах строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области идёт борьба за чистоту Рыбинского водохранилища. Речь идёт о возможном строительстве целлюлозно-бумажного комбината. Сейчас идут споры, насколько это производство может навредить экологии.

Природоохранная прокуратура уже выносила предостережение на этот счет. Кировсский суд признал это предостережение незаконным. Но дело дошло до областного суда, и эта инстанция решение Кировского отменила.

— Теперь у нас есть основания требовать проведения общественных обсуждений проекта на территории нашего региона, — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище будем решать с учетом мнения ярославцев. По заключению Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН, работа целлюлозного завода создаст угрозу загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до водозаборов городов Рыбинска, Тутаева и Ярославля. Такое производство несет в себе опасность нарушения водно-химического состава воды и, как следствие, гибели растительности и животных.