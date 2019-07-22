Стало известно, когда достроят проблемную многоэтажку на проспекте Фрунзе

Один из самых древних долгостроев Ярославля хотят наконец достроить. Многоэтажку на проспекте Фрунзе поставили ещё в 2012 году. Вот уже семь лет 116 человек ждут своих квартир.



Ещё в 2017 году стройку передали от предыдущего застройщика к ЖСК «Фрунзе, 77», созданному дольщиками. В конце 2018 года между правительством области и ГК «ПИК» подписано соглашение о завершении строительства.



— Следующим этапом стало подписание соглашения между всеми заинтересованными сторонами, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Правительство региона активно участвовало в переговорных процессах. На сегодня все вопросы решены, и застройщик вышел на объект.

