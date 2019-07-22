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Стало известно, когда достроят проблемную многоэтажку на проспекте Фрунзе

Дом начали строить с 2012 года

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Громадная многоэтажка портит вид

Фото: «Яндекс.Карты»

Один из самых древних долгостроев Ярославля хотят наконец достроить. Многоэтажку на проспекте Фрунзе поставили ещё в 2012 году. Вот уже семь лет 116 человек ждут своих квартир.

Ещё в 2017 году стройку передали от предыдущего застройщика к ЖСК «Фрунзе, 77», созданному дольщиками. В конце 2018 года между правительством области и ГК «ПИК» подписано соглашение о завершении строительства.

— Следующим этапом стало подписание соглашения между всеми заинтересованными сторонами, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Правительство региона активно участвовало в переговорных процессах. На сегодня все вопросы решены, и застройщик вышел на объект.

Сейчас возле недостроя демонтируют ограждение. Дом запланировано сдать к концу 2021 года.

Что говорить о стройке в самом центре Ярославля. На площади Труда много лет не могут открыть башни-близнецы. Застройщик рассказал, когда сдадут объект.

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